Rey encara el último año del mandato y las elecciones reivindicando una A Coruña que "lidera Galicia": "Queremos achegarnos ao horizonte de 300.000 habitantes"

De representantes vecinales al delegado del Gobierno, del exalcalde Javier Losada a miembros de Alas Coruña, del Gobierno local a Tranvías. Frente a un logo blanquiazul y un lema que reivindicaba A Coruña como "cidade de Primeira", en claro guiño al ascenso del Deportivo, la alcaldesa, Inés Rey, convocó este miércoles en Palexco a decenas de miembros de las instituciones y de la sociedad civil coruñesa en el tercer aniversario de la toma de posesión de su segundo mandato, en un acto en el que, entre entrevistas con vecinos, técnicos y artistas, dio un arranque simbólico al año electoral que culminará en los comicios municipales de 2027. Rey vuelve a presentarse, por tercera vez, a las elecciones de mayo del año que viene, y prometió que será alcaldesa "ata que me boten". Y, arropada por miembros de su partido, repasó los méritos de sus siete años como regidora, desde el desbloqueo de infraestructuras al éxito de BiciCoruña, representada en el escenario por uno de sus vehículos.

La alcaldesa se presentó como la regidora que, tras años de "esmorecer" con Gobiernos locales de PP y Marea Atlántica, volvió a impulsar una ciudad que "lidera Galicia", crece económicamente y en población y que aspira a acercarse "por primeira vez ao horizonte dos 300.000" habitantes. "Por que non?", preguntó a los asistentes. Según sus datos, la ciudad suma ya más de 254.000 vecinos, 9.000 más que cuando asumió el cargo. Sobre el problema de la vivienda, que reivindicó como derecho constitucional y no objeto de especulación, recordó que su Gobierno local promovió la declaración de zona tensionada para limitar precios de los alquileres y limitó los pisos turísticos como una ordenanza. En los últimos años, de acuerdo con sus cifras, se incorporaron cerca de 3.000 nuevas viviendas al parque residencial coruñés, más de 800 protegidas, y el Plan Municipal de Vivienda promete 11.000 pisos más en el futuro.

"Principal motor" de Galicia

Junto a este crecimiento viene el económico, con la ciudad como "principal motor" de la comunidad autónoma. "O futuro de Galicia pasa pola Coruña", en palabras de Rey, que defendió que la ciudad también ha vuelto a liderar por su presencia en instituciones nacionales e internacionales y en deporte. Tuvo palabras para el Basket Coruña, alusiones al Liceo y recuerdo al Deportivo, que, defendió, para ella es "da Coruña", en alusión al cambio de denominación del club. Y en la colaboración con otras administraciones destacó Coruña Marítima, el proyecto para reformar los muelles interiores y dar futuro a un millón de metros cuadrados que, indicó, pueden marcar a una generación. Como reto, apuntó a la integración metropolitana, un punto en el que ha insistido el BNG dentro de su relación de socio con el Gobierno local y sobre el que este promoverá encuentros a nivel municipal y con alcaldes de la comarca en las próximas semanas.

Presentación del balance de gobierno por parte de la alcaldesa Inés Rey / CARLOS PARDELLAS

Para Rey, al llegar al Palacio Municipal en 2019 encontró una ciudad de "proxectos pendentes", que, reivindicó, que se fueron desbloqueando durante sus mandatos, como la estación intermodal, la reforma del Chuac, la ampliación de Alfonso Molina o la remodelación del mercado de Santa Lucía. Citó obras como el centro cívico de O Birloque, el polideportivo de O Castrillón o la Casa de Veeduría. La alcaldesa explicó que la mayoría de los días va caminando al trabajo, y que en su caminata habitual por San Andrés iba sacando, recién estrenada en el cargo, fotos aceras estrechas, baches y "fochancas": defendió el plan de barrios que, indicó, incluye la reforma de esta vía y la actualmente en marcha delos Cantones, aunque puntualizó que nueve de cada diez euros en inversiones fueron para los barrios.

El bus a Xuxán, el día 22

El acto, conducido por la periodista Isabel Bravo, arrancó con una pequeña entrevista de esta a la alcaldesa y acabó con un discurso de Rey, pero en la parte central, la voz se cedió a invitados de la sociedad civil coruñesa. Con una estructura en tres partes que hacen referencia a la mañana, la tarde y la noche coruñesas, nueve participantes hablaron de su visión de la ciudad y los cambios que vive, en intervenciones entreveradas con vídeos de vecinos que alababan aspectos de A Coruña como la movilidad o el ocio.

En el primer bloque, dedicado a la A Coruña madrugadora, intervino el placero de Monte Alto Marcos Sendón, que celebró la reforma del mercado municipal, que "quedou moi bonito". Es un espacio "de xuntanza" para los vecinos del barrio, indicó, aunque puntualizó que va resultando difícil vender pescado a los más jóvenes y hay que probar con alternativas como el sushi. Por la empresa que prepara el estudio de movilidad previo a sacar un nuevo contrato del bus, habló Pablo Maceira, que afirmó que "quizás el mayor reto es la integración del área metropolitana" y que vio fundamental entender la movilidad como un "derecho social". Carlos Martínez, de la asociación de vecinos de Xuxán, señaló que su agrupación lleva un año "peleando, entre comillas" con las administraciones para mejorar la zona, y adelantó que probablemente tendrá al fin servicio de bus el día 22 de este mes.

Deporte y "moita canteira"

En el siguiente bloque la vecina de Monte Alto Elisa Fernández tomó el micrófono para reivindicar que este es "o mellor barrio que temos" y explicar cómo el centro cívico le sirve para hacer actividades de voluntariado o practicar yoga. José Luis Fernández, autor de El Hilo Verde y uno de los fundadores de Empujando Sonrisas, contó como el proyecto nació de la unión de varios amigos para ayudar a su hijo, con discapacidad, a hacer deporte. Ahora se ha hecho común que personas participen en carreras de A Coruña en sillas adaptadas, algo que, señaló, sorprendió a un visitante de Madrid, aunque indicó que aún se puede mejorar y aumentar las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Entre el segundo trío de invitados también estaba Jacobo Copa, del Liceo, que este viernes peleará por conseguir el título de Liga. Recordó los éxitos deportivos del equipo y defendió que "na Coruña hai moita canteira", además de tener palabras para su afición. Desde las gradas, afirmó, truena en apoyo de 4.000 personas.

El gestor de Pelícano, "inesista"

Si el primer grupo de invitados habló de la ciudad que madruga, el tercero lo hizo de la que trasnocha. "Vainos a marcha", dijo sobre los coruñeses la actriz Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, defendió que A Coruña tiene vecinos que son divertidos y que la ciudad está "á cabeza" de la evolución de la industria cultural, con un tejido "importante". La escritora e investigadora Belén Cillero explicó cómo en los 90 la oferta cultural era mucho menor, lo que dejaba a los jóvenes la opción de "drogarnos ou marcharnos", y reivindicó el papel de los espacios culturales para crear "cohesión social".

El gerente del grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite, Luiz Diz, se declaró "inesista" y reconoció a la alcaldesa dialogar con representantes del ocio nocturno y los vecinos. LA ciudad es ahora "capital" de este formato y, si hace 15 años "Vigo era un referente", ahora el puesto es de A Coruña. También lo es, afirmó, a nivel de festivales, aunque afirmó que hay que ser "diversos en contidos" para que haya varios estilos, y criticó que se haya perdido un encuentro de música electrónica en favor de Santiago.