Tres torres marcan el futuro del ala oeste de la avenida de Alfonso Molina y la entrada de A Coruña

La avenida de Alfonso Molina se encuentra en pleno proceso de ampliación de carriles, que avanza con un retraso sustancial, y que se completará con la humanización de sus veras, ahora en concurso. A sus lados, A Coruña se desarrolla a dos velocidades: el margen derecho, el de Matogrande y Xuxán, tiene ya completado o planificado su desarrollo urbanístico, pero el izquierdo, el del Coliseum y recinto ferial, tiene pendientes de poner en marcha varias actuaciones. Entre ellas, las tres torres de quince plantas de altura y de uso terciario que el plan general de urbanismo prevé en los terrenos del antiguo concesionario de Louzao y en el espacio ahora ocupado por el edificio en el que se encuentran Toys ‘R’ Us y otras empresas.

Si en el lado opuesto de la avenida, Matogrande es un barrio completado desde hace años, el de Xuxán, el antiguo parque ofimático, se halla en una fase de ejecución avanzada y se tramita ya el proyecto del polígono de Monte Mero, aún quedan suelos por desarrollar en el sector oeste, además de las múltiples parcelas no edificadas del entorno del recinto ferial.

El antiguo concesionario Louzao

En 1977, Automóviles Louzao abrió en el lugar de Ponte da Pedra un concesionario de automóviles que destacó por su construcción en el estilo brutalista y por la instalación de un vistoso Mercedes amarillo en la parte más elevada del inmueble. En 2007 se procedió a la demolición del edificio y seis años más tarde se concedió licencia para la instalación de un negocio del mismo tipo, pero no llegó a ponerse en marcha.

Fue en ese mismo 2013 cuando se aprobó de forma definitiva el Plan General de Ordenación Municipal, que ordena los antiguos terrenos de Louzao en una parcela de 28.479 metros cuadrados, en los que se podrán levantar dos torres de quince plantas sobre un zócalo con otras dos plantas de altura con una edificabilidad de 32.267 metros cuadrados. Uno de los edificios estaría situado al borde de Alfonso Molina, mientras que el otro se ubicaría en la parte más alejada de la avenida.

Alfonso Molina un día de lluvia en enero / Casteleiro

El plan general indica que el objetivo de esta ordenación es “ordenar la nueva fachada urbana en una de las principales vías de acceso a la ciudad, así como “rematar el eje-corredor verde de conexión con la Universidad con un espacio libre y una edificación singular”. El uso terciario que se autoriza en esos terrenos hace que las torres previstas tengan que destinarse a albergar instalaciones comerciales, oficinas o empresas hoteleras.

En 2008, la empresa Vivienda Confort --participada por Inversiones Subel, del empresario Luis Fernández Somoza-- solicitó al Concello de A Coruña que se cambiase el uso autorizado para los terrenos. En aquel momento se había presentado la propuesta inicial del plan general, que planteaba dos torres de 16 plantas y de dos bloques de cuatro alturas en una parcela de 22.993 metros cuadrados que luego se modificó en la versión definitiva de la normativa urbanística, aunque el uso del suelo no se varió.

Desde entonces, la parcela permanece sin uso mientras en sus proximidades se realizaron las obras para hacer posible la ampliación de Alfonso Molina en su confluencia con el trazado del oleoducto de Repsol, que provocaron un notable retraso en la ejecución de este proyecto.

La tercera torre

A solo unos pocos metros de este terreno se halla otro para el que plan general también prevé cambios, en este caso una sola torre de 15 plantas sobre un zócalo de dos. El polígono consta de 12.330 metros cuadrados y ocupa casi la totalidad del suelo donde se halla el edificio comercial que aloja a Toy ‘R’ Us y otras empresas, así como parte del adyacente en el que se encuentra Muebles Boom. La superficie edificable autorizada es de 11.592 metros cuadrados y el único uso permitido es el terciario, por lo que también en este caso solo podrá acoger oficinas, instalaciones comerciales u hoteleras.

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Si finalmente ambos proyectos se ejecutan, el levantamiento de tres torres de quince plantas al pie de la avenida las convertiría en una referencia visual en esta zona de la ciudad, lo que ya sucede en el margen contrario con el edificio Proa y el del hotel AC Coruña.