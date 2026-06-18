La alcaldesa garantiza la recuperación de la antigua cárcel de A Coruña cuando haya una sentencia firme

"Trabajaremos en la recuperacion de ese espacio para la ciudad", manifestó este jueves la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre la postura del Concello tras la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma la nulidad del convenio suscrito en 2005 con el Estado para recuperar la antigua prisión provincial. Rey recordó que el fallo judicial puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, pero aseguró que "una vez adquiera firmeza", el Gobierno local podrá "ofrecer una solucion a la mayor brevedad posible".

La regidora recordó que la resolución de la Audiencia va en la misma línea que la del Concello coruñés sobre el conflicto acerca de la propiedad del recinto penitenciario, ya que confirma la sentencia de un juzgado de Primera Instancia que consideró nulo el acuerdo alcanzado hace 21 años, mediante el que las arcas municipales debían aportar más de un millón de euros para hacerse con el edificio y se establecía una indemnización de 14,8 millones si esa condición no se cumplía.

El convenio establecía también que el Concello cedería al Estado terrenos junto a las cocheras del tranvía para la construcción Centro de Inserción Social para reclusos, operación que se efectuó, pero que tanto el juzgado como la Audiencia consideran ilegal porque las parcelas eran de dominio público y, por lo tanto, "inalienables".

Indemnización

La Audiencia ratificó con su sentencia que el convenio no tiene validez porque esos terrenos no podían ser cedidos al Estado y que esta administración no puede reclamar una indemnización al anularse el pacto de 2005. También señala que, al mantenerse la antigua cárcel como una propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, debe ser ese organismo el que se encargue de costear su mantenimiento.

En su apelación ante la Audiencia, el Estado ya no reclamaba una compensación al Concello por el incumplimiento del convenio, pero sí que se hiciese cargo de los gastos de conservación de la prisión, que ha sufrido un importante deterioro en los últimos años por el abandono al que ha estado sometido.

El Gobierno local cuantificó en 30 millones el presupuesto necesario para recuperar la vieja cárcel, mientras que el Colegio de Arquitectos de Galicia calculó hace dos años, de acuerdo con la superficie del inmueble, que la inversión sería de 21,5 millones.