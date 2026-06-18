Alejandro Criado, investigador de A Coruña en el proyecto europeo que busca detectar la endometriosis a través del flujo menstrual: "Buscamos un prototipo que funcione a nivel de laboratorio"

La endometriosis es una dolencia crónica en la que un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este (en los ovarios, las trompas o la pelvis), pero reacciona, igualmente, al ciclo hormonal, causando inflamación, dolor intenso y, en algunos casos, infertilidad. Afecta a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, sin embargo, continúa siendo difícil de detectar. La demora media para obtener un diagnóstico ronda los 7,5 años desde la aparición de los primeros síntomas y, en muchos casos, la espera puede prolongarse hasta una década.

Para contribuir a reducir esos tiempos de detección, la Universidade da Coruña (UDC) participa en el proyecto europeo Sensopad, a través del grupo 'Nanoself' del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA). La iniciativa busca desarrollar nuevas herramientas capaces de identificar señales tempranas de la enfermedad a partir del análisis del flujo menstrual, una fuente de información biológica con gran potencial para el diagnóstico precoz.

Dos tecnologías complementarias

El proyecto combina "dos tecnologías complementarias". La primera consiste en una 'compresa inteligente'' capaz de "detectar proteínas asociadas a la endometriosis durante la menstruación" y "alertar a la usuaria de posibles señales de la enfermedad". La segunda, denominada "sensoMFgFET", es un dispositivo portátil basado en grafeno, un "nanomaterial" apto para "identificar biomarcadores presentes en las muestras menstruales con gran sensibilidad", explica el doctor Alejandro Criado Fernández, investigador Ramón y Cajal del CICA de la UDC, en conversación telefónica con LA OPINIÓN, desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando "una estancia de tres meses, con el Programa Fulbright, en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), junto a Boston", apunta este químico de materiales, antes de pormenorizar la aportación coruñesa a Sensopad, iniciativa que implica a "unas 12-14 instituciones, de siete países diferentes".

"Nuestro grupo de investigación contribuye en el desarrollo de esas dos tecnologías, con el denominador común de que uno de sus componentes principales es el grafeno, un nanomaterial que conocemos muy bien"

"Nuestro grupo de investigación contribuye en el diseño de esas dos tecnologías, con el denominador común de que uno de sus componentes principales es el grafeno, un nanomaterial que conocemos muy bien. En especial, toda la química que involucra transformarlo en algo activo en diagnóstico y en biosensores", señala el doctor Criado Fernández, y especifica:

"Compresa 'inteligente'"

"En este proyecto Sensopad intentamos, en paralelo, desarrollar dos plataformas que, combinadas, nos pueden dar un diagnóstico temprano sobre la endometriosis. Una de ellas es esa 'compresa inteligente', un dispositivo ponible con un sensor 'electroquímico' de grafeno en su interior capaz de detectar ciertas proteínas cuya presencia se relaciona con un episodio de inflamación, que puede deberse a diferentes motivos, entre ellos, la endometriosis. Se trata, por tanto, de un sistema de alarma, que estaría conectado al teléfono y nos diría: 'Tenemos que ir un poquito más allá. Vamos a analizarlo más al detalle'".

Procedimientos no invasivos

"Ahí es donde entra la segunda plataforma", prosigue el investigador del CICA de la UDC, acerca de un dispositivo que, en este caso, emplea "transistores" de efecto de campo modificados químicamente para "reconocer biomarcadores específicos de la endometriosis" y transformarlos en una señal eléctrica medible. Gracias a la "extraordinaria sensibilidad del grafeno", el sistema "podría identificar indicios de la enfermedad en fases muy iniciales y mediante procedimientos totalmente no invasivos", subraya el doctor Criado Fernández, cuya experiencia en este ámbito ya fue reconocida a nivel europeo a través de la coordinación del proyecto Flufet, centrado en el desarrollo de sensores avanzados para la detección de virus conocidos y emergentes.

"Estamos en una etapa temprana del proyecto. Tenemos resultados peliminares, y el objetivo final es poder disponer de un prototipo que funcione, no a nivel hospitalario, pero que sí sea capaz de realizar todas esas medidas con muestras reales en el laboratorio"

En Sensopad, esta tecnología se aplica ahora a uno de los grandes retos de la salud femenina: "reducir los años de espera" que separan la aparición de los síntomas de un diagnóstico fiable. El proyecto "no pretende sustituir el diagnóstico médico", sino "ofrecer herramientas que permitan orientar más rápidamente a las pacientes hacia una evaluación clínica especializada". Al tratarse de "tecnologías sencillas, accesibles y no invasivas", los investigadores coruñeses confían en que "puedan contribuir, en el futuro, a mejorar la detección temprana de la endometriosis y la calidad de vida" de las mujeres afectadas por esta dolencia.

Desafíos "a enfrentar"

"Estamos en una etapa temprana del proyecto. Tenemos resultados preliminares, y el objetivo final es poder disponer de un prototipo que funcione, no a nivel hospitalario, pero que sí sea capaz de realizar todas esas medidas con muestras reales en el laboratorio", aclara el doctor Criado Fernández, "muy cauto" al respecto, e incide: "La ciencia base que da lugar a esta tecnología existe. Nosotros ahora somos encargados de llevarla justo a este campo de la detección de la endometriosis y, desde ahí, trasladarla a un mercado, pero el recorrido es larguísimo, y hay muchos desafíos aún que tenemos que enfrentar. Incluso, a nivel tecnológico".