El BNG denuncia que la propuesta de taxi para la comarca de A Coruña no se acordó con el sector
Reprocha a la alcaldesa que apoye una iniciativa no dialogada con las asociaciones de taxistas
La propuesta de la Xunta de crear una zona de prestación conjunta del servicio de taxi en los municipios de A Coruña, Oleiros, Cambre, Arteixo y Culleredo "faise de costas ás asociacións de taxistas”, según la portavoz municipal del BNG en la ciudad, Avia Veira, quien reprocha que "nace sen se ter falado directamente do sector, sen diálogo" y que cuenta con el respaldo del Gobierno local coruñés.
Veira se reunió con las entidades Ugataxi y Teletaxi para conocer su opinión sobre esta iniciativa y calificó de "moi rechamante" que Inés Rey presumiese de que su mandato es el del diálogo “cando apoia unha proposta que nace sen dialogar co sector”.
“Hai que mellorar o taxi como servizo público e iso haino que facer desde o diálogo co sector", manifestó la concejala nacionalista, que reclamó que el BNG no apoyará una medida que pueda ser “a porta de entrada dos VTC na cidade”, ya que estos vehículos no pueden operar dentro de A Coruña.
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
- A Coruña marcó la temperatura más alta de España a las 13.20 horas con 35,7 grados
- Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones
- El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
- El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
- El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
- Así es la terraza escondida en el bar más antiguo de A Coruña: junto a las vías del tren y con una de las mejores vistas de la ciudad
- Las 4 mejores playas de A Coruña y alrededores: con bandera azul, arena fina y protegidas del viento para huir del 'nordés' este verano