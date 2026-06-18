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El BNG denuncia que la propuesta de taxi para la comarca de A Coruña no se acordó con el sector

Reprocha a la alcaldesa que apoye una iniciativa no dialogada con las asociaciones de taxistas

Avia Veira, con representantes de las asociaciones de taxistas de A Coruña.

Avia Veira, con representantes de las asociaciones de taxistas de A Coruña. / LCO

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La propuesta de la Xunta de crear una zona de prestación conjunta del servicio de taxi en los municipios de A Coruña, Oleiros, Cambre, Arteixo y Culleredo "faise de costas ás asociacións de taxistas”, según la portavoz municipal del BNG en la ciudad, Avia Veira, quien reprocha que "nace sen se ter falado directamente do sector, sen diálogo" y que cuenta con el respaldo del Gobierno local coruñés.

Veira se reunió con las entidades Ugataxi y Teletaxi para conocer su opinión sobre esta iniciativa y calificó de "moi rechamante" que Inés Rey presumiese de que su mandato es el del diálogo “cando apoia unha proposta que nace sen dialogar co sector”.

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“Hai que mellorar o taxi como servizo público e iso haino que facer desde o diálogo co sector", manifestó la concejala nacionalista, que reclamó que el BNG no apoyará una medida que pueda ser “a porta de entrada dos VTC na cidade”, ya que estos vehículos no pueden operar dentro de A Coruña.

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