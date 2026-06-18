Un camión pierde parte de su carga y provoca retenciones en Matogrande

Un camión que circulaba a primera hora de la mañana de este jueves por el acceso a la rotonda de Matogrande ha perdido su carga y ha provocado grandes retenciones de tráfico. Ocurrió durante una frenada de emergencia tras lo que se desprendió parte del grano que transportaba.

El incidente se registró a las 6.45 horas y obligó a cortar un carril de circulación en el punto hasta pasadas las 9 de la mañana. La Policía Local indica que la circulación ya ha quedado normalizada tras las labores de limpieza de la calzada.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no ha habido heridos ni daños de mayor consideración.

Vehículos circulando por Alfonso Molina esta mañana. / DGT

También en la avenida Alfonso Molina se han registrado importantes retenciones de tráfico por la avería de un vehículo de recogida de basuras ocurrida a las 4.50 horas.

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Circulaba en el acceso hacia el polígono de A Grela cuando quedó averiado y obstaculizó uno de los carriles al quedar atravesado entre el arcén y la calzada. Sobre las 9.10 horas una grúa acudió a retirarlo, lo que alivió la congestión de tráfico causada a primera hora en una de las vías principales de acceso a la ciudad.