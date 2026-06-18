Un camión pierde parte de su carga y provoca retenciones en Matogrande
La avenida de Alfonso Molina ha sido otro de los puntos que registró problemas de tráfico esta mañana debido a la avería de un vehículo de recogida de basura
Un camión que circulaba a primera hora de la mañana de este jueves por el acceso a la rotonda de Matogrande ha perdido su carga y ha provocado grandes retenciones de tráfico. Ocurrió durante una frenada de emergencia tras lo que se desprendió parte del grano que transportaba.
El incidente se registró a las 6.45 horas y obligó a cortar un carril de circulación en el punto hasta pasadas las 9 de la mañana. La Policía Local indica que la circulación ya ha quedado normalizada tras las labores de limpieza de la calzada.
A pesar de lo aparatoso del siniestro, no ha habido heridos ni daños de mayor consideración.
También en la avenida Alfonso Molina se han registrado importantes retenciones de tráfico por la avería de un vehículo de recogida de basuras ocurrida a las 4.50 horas.
Circulaba en el acceso hacia el polígono de A Grela cuando quedó averiado y obstaculizó uno de los carriles al quedar atravesado entre el arcén y la calzada. Sobre las 9.10 horas una grúa acudió a retirarlo, lo que alivió la congestión de tráfico causada a primera hora en una de las vías principales de acceso a la ciudad.
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