A Coruña celebra este fin de semana las fiestas de O Ventorrillo Orgulloso y de O Martinete

Las asociaciones de vecinos de ambos barrios son las organizadoras de las fiestas que se desarrollarán el próximo fin de semana en A Coruña, el sábado las de O Ventorrillo Orgulloso y el sábado y el domingo las de O Martinete. Las dos iniciativas están integradas en el programa municipal Festas nos Barrios y la primera de ellas tiene un carácter reivindicativo a favor de la diversidad sexual que la lleva a celebrarse con el lema Orgullo de barrio, orgullo de todes.

Un sesión vermú a las 13.30 horas con el grupo The Feedback dará comienzo al programa, que continuará a las 17.30 horas con la drag La Brillos, que hará otro pase una hora más tarde. A las 19.15 horas actuarán Zeltia e May ás 19.15 horas e durante toda a tarde haberá actividades como un churrasco popular, un mercadillo de artesanía, una exposición de murales realizados en el barrio y pruebas rápidas de VIH.

La fiesta de O Martinete se llevará a cabo en la calle Mozart, aunque comenzará el sábado con una caminara hasta el Castro de Elviña desde las 11.00 horas. A las 13.00 horas se leerá el pregón, tras el que habrá sesión vermú con actuación musical. A las 15.00 horas comenzará una churrascada y luego habrá juegos infantiles.

Por la noche, la banda Clandestinos a partir de las 22.00 horas y a medianoche lo hará DJ Javito. Un pasacalles iniciará la jornada festiva del domingo y a las 14.00 horas habrá una nueva sesión vermú con The Nunzias, mientras que DJ Javito amenizará la tarde desde las 15.30 horas. A las 16.30 horas los niños podrán disfrutar de una fiesta de la espuma.