A Coruña celebra este fin de semana las fiestas de O Ventorrillo Orgulloso y de O Martinete
La primera dedicará el sábado a la defensa de la diversidad sexual y la segunda forma parte de los festejos de los barrios de la ciudad
Las asociaciones de vecinos de ambos barrios son las organizadoras de las fiestas que se desarrollarán el próximo fin de semana en A Coruña, el sábado las de O Ventorrillo Orgulloso y el sábado y el domingo las de O Martinete. Las dos iniciativas están integradas en el programa municipal Festas nos Barrios y la primera de ellas tiene un carácter reivindicativo a favor de la diversidad sexual que la lleva a celebrarse con el lema Orgullo de barrio, orgullo de todes.
Un sesión vermú a las 13.30 horas con el grupo The Feedback dará comienzo al programa, que continuará a las 17.30 horas con la drag La Brillos, que hará otro pase una hora más tarde. A las 19.15 horas actuarán Zeltia e May ás 19.15 horas e durante toda a tarde haberá actividades como un churrasco popular, un mercadillo de artesanía, una exposición de murales realizados en el barrio y pruebas rápidas de VIH.
La fiesta de O Martinete se llevará a cabo en la calle Mozart, aunque comenzará el sábado con una caminara hasta el Castro de Elviña desde las 11.00 horas. A las 13.00 horas se leerá el pregón, tras el que habrá sesión vermú con actuación musical. A las 15.00 horas comenzará una churrascada y luego habrá juegos infantiles.
Por la noche, la banda Clandestinos a partir de las 22.00 horas y a medianoche lo hará DJ Javito. Un pasacalles iniciará la jornada festiva del domingo y a las 14.00 horas habrá una nueva sesión vermú con The Nunzias, mientras que DJ Javito amenizará la tarde desde las 15.30 horas. A las 16.30 horas los niños podrán disfrutar de una fiesta de la espuma.
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