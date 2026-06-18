A Coruña enseña a niños y mayores a cómo cruzar: "Nada mejor para convencer a los abuelos de cruzar bien que los nietos"

Un paso de peatones es algo cotidiano, pero cruzarlo correctamente puede marcar la diferencia. Con esa idea como punto de partida, la Policía Local de A Coruña puso en marcha este jueves una nueva iniciativa de educación vial dirigida a dos de los colectivos más vulnerables en las calles: los niños y las personas mayores.

El CPR Plurilingue Karbo se convirtió durante la mañana en el escenario de una actividad intergeneracional que reunió a escolares, agentes de la Policía Local, miembros de la Asociación de Vecinos Os Mallos, personas de edad avanzada y a la alcaldesa, Inés Rey. El objetivo fue sencillo: enseñar, recordar y reforzar hábitos seguros a la hora de desplazarse por la ciudad.

La propuesta partió de una realidad que preocupa a los responsables municipales. Los más pequeños todavía están aprendiendo a desenvolverse en el entorno urbano, mientras que las personas mayores forman parte del grupo de edad con mayor riesgo de sufrir atropellos. De hecho, según recordó la alcaldesa, el 70% de los atropellos que se producen afectan a mayores de 65 años. "Hoy participamos en una actividad tan bonita como necesaria, que es fomentar hábitos de seguridad vial en la ciudad", señaló Rey antes del inicio del recorrido.

La jornada comenzó con explicaciones básicas sobre cómo comportarse en la vía pública. Los escolares acudieron equipados con chalecos amarillos y gorros de policía elaborados por ellos mismos en el aula. Con entusiasmo y atención, escucharon las recomendaciones de los agentes y repasaron normas que muchos ya conocían de memoria: esperar en la acera, mirar a ambos lados antes de cruzar, respetar los semáforos y utilizar siempre los pasos habilitados.

La alcaldesa de A Coruña, inés Rey, participa en la jornada intergeracional de seguridad viaria / LOC

Después llegó el momento de salir a la calle. En parejas formadas por niños y mayores, el grupo recorrió varias calles de la zona acompañado por la Policía Local y la edil. Durante el paseo, los agentes fueron señalando situaciones cotidianas y explicando cómo actuar en cada caso.

Los consejos de los niños

Los más pequeños, acostumbrados a escuchar consejos de sus abuelos, ejercieron esta vez como recordatorio de las normas. Algunos no dudaban en señalar cuándo había que esperar o cuándo era el momento adecuado para cruzar. "Primero hay que mirar a un lado y después al otro", comentaba uno de los niños mientras avanzaba de la mano de una persona mayor. Otro insistía con seguridad en que "aunque no vengan coches, hay que cruzar por el paso de peatones".

Los mayores, por su parte, reconocían la utilidad de una actividad que sirve tanto para aprender como para refrescar conocimientos que a veces se olvidan con el paso del tiempo. "Casi saben cruzar ellos mejor que nosotros", bromeaba uno de los participantes. "Está bien que nos recuerden estas cosas porque muchas veces vamos con prisa o por costumbre y dejamos de prestar atención", añadía otra de las asistentes.

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La iniciativa también busca reforzar el vínculo entre generaciones. Muchos de los participantes acudieron acompañados por sus propios nietos, mientras que otros compartieron la experiencia con los llamados "abuelos adoptivos", personas mayores que colaboran a través del tejido vecinal para participar en actividades comunitarias. La alcaldesa destacó precisamente ese componente intergeneracional como una de las fortalezas del proyecto. "Nada mejor para convencer a los abuelos de cruzar bien que los nietos", afirmó después de comprobar cómo los escolares conocían perfectamente las normas básicas de seguridad vial.