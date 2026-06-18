Costa, el estudio de A Coruña que diseña Galicia y renueva sus marcas icónicas: de Tranvías a la Xunta o Estrella Galicia

A uno de los edificios circundantes al mercado de San Agustín de A Coruña, en la calle Pío XII, acaba de mudarse el estudio Costa, uno de los más destacados en Galicia en el ámbito del diseño. El espacio conserva alguna huella de su pasado, como una cámara fuerte de su etapa como relojería, pero en las salas renovadas la actividad se divide en dos vertientes: la rutina del estudio y Vista, un punto de encuentro abierto a profesionales de la ciudad abierto desde este jueves. "El objetivo es animar a la reflexión en conjunto más allá de los profesionales y construir situaciones para conectar negocios", señala uno de los cofundadores de Costa, Dani Bembibre.

"Nuestra trayectoria ha sido buscar y aportar valor a organizaciones desde hace trece años. El diseño sirve para completar la estrategia más allá de la estética. En nuestro estudio buscamos mejorar marcas y adecuar cada solución para cada problema. Este nuevo espacio en la calle Pío XII amplía esta idea y busca crecer en esa dirección. El diseño está ayudando mucho a los negocios y con Vista abrimos el horizonte a otros perfiles que nos permitan ayudar a más gente y desde más ópticas. La misión es abrir un punto de encuentro, no un puro lugar de trabajo", señala Bembibre.

Bembibre unió fuerzas con su socio David Silvosa y hasta el momento habían trabajado con instituciones como Puerto de Ferrol o Inditex desde la calle Real, en A Coruña. El espacio físico es un aspecto "más importante que nunca" para los fundadores, que recuerdan el momento de pandemia en que lo presencial se tildó "de poco útil". "Creemos en la conexión personal. Nos gusta pensar que este es el modo en que ayudamos y aprendemos", aclara Bembibre.

La coherencia y la utilidad son dos elementos clave en su visión del diseño, parte de un método que apuesta por la funcionalidad. Independientemente del tamaño del proyecto, en Costa los tres pasos que dividen el trabajo y deben seguirse son los mismos: análisis, diseño y ejecución o implantación. "Sin esto, cualquier proyecto es difícil que llegue a salir. Apostamos por la perspectiva del conjunto y tomar las decisiones necesarias desde ese punto", explica el fundador.

"Es necesario definir el problema porque, a veces, el cliente no lo conoce. Se detecta un síntoma, pero no se ve el problema de fondo. La fase de diseño, en nuestro caso, se realiza con un planteamiento colaborativo junto al cliente. La propuesta no puede ser ajena a la persona interesada. De este modo, el resultado ha avanzado con el sí conforme de las partes y no es ajeno. Sin herramientas de implantación que sean útiles, de nada sirve para el cliente todo este proceso. La ejecución del proyecto ha de atenerse a aspectos como el coste o el acceso", detalla Bembibre.

Para el fundador de Costa, el diseño y el trabajo de adaptación con organizaciones "repercuten en la sociedad". En su visión, si logran ahorrarse recursos, dinero o tiempo tanto de personas como de instituciones, "es importante, como si eliminamos ruido que entorpezca". "El proyecto al tocar la calle debe funcionar con los usuarios", resume.

Imagen del nuevo logo de Tranvías en su aplicación móvil / Estudio Costa

Tranvías, una imagen para 100 años

El pasado jueves 11 de junio, Tranvías de Coruña anunció un cambio de su imagen corporativa tan distintiva. El estudio Costa fue el encargado de realizar esta tarea, que valoran como "una oportunidad" y un proyecto que se salía de lo habitual. Reconocen la marca como privada, "pero pertenece a las escenas de esta ciudad, es un símbolo, un icono". Bembibre califica el enfoque de su trabajo como "respetuoso" empezando desde el nombre. "Quisimos conservar la esencia valiosa y realizar una actualización", explica.

"Apostamos por una limpieza y una búsqueda de códigos visuales. Tuvimos que tener en cuenta la dispersión del uso de la marca. Lo que al principio solo debía salir en papel terminó en vehículos y entorno digital. Esto se debe a la improvisación y no sirven las mismas herramientas para todo. Es clave dotar a la organización para el día a día. La marca ha de ser coherente, ordenada. Por ejemplo, los avisos a usuarios deben funcionar con una plantilla", puntualiza Bembibre.

Para ello, Costa ha mantenido el color rojo de Tranvías, que "forma parte del paisaje de A Coruña", y lo impulsan combinándolo con un blanco neutro. "La tipografía debía ser transversal para alcanzar consistencia y continuidad. Era lógico mantener la T y la C de la marca. Sabíamos que debe permanecer, pero la cuestión era el cómo. Quisimos convertirlo en un elemento geométrico que se mezclase con el plano urbano y permitiese soluciones de rotulado", detalla sobre el proceso.

"Este proyecto necesitaba la creación de un sistema gráfico sencillo y flexible, sin complicaciones. Esto reduce costes y asegura durabilidad a largo plazo. Es una idea que estuvo mucho en la mesa porque de nada sirve borrar el pasado. Esta es una imagen emocional de A Coruña, pero la nostalgia no tiene por qué ser útil. Queremos que esta imagen dure otros 100 años, que sea atemporal. El resto es importante y hemos encontrado el punto medio entre historia y futuro", asegura el fundador.

Una Xunta unificada

Nueva identidad visual de la Xunta / Estudio Costa

La Xunta de Galicia se compone de más de 70 organismos y 100 marcas dependientes que operan con su imagen. De esta necesidad de unificación surgió el encargo de actualizar la marca del gobierno autonómico a una dirección más clara, común y que aporte legitimidad. En esa línea, Costa ha apostado por reforzar su presencia de marca y garantizar la utilidad y el orden, incluso con su propia tipografía reconocible: Xunta Sans.

Finsa, sólido y estable

Nueva identidad visual de Finsa / Estudio Costa

En el caso de Finsa, empresa de alcance global, el proyecto debía simplificar y dar orden a una empresa con varios frentes de negocio operando en paralelo. Para Costa, la misión pasó por equilibrar lo técnico y lo inspirador y preponderar la matriz frente a unidades menores. Así, el grupo ha limpiado sus ramas de negocio y se abre a la accesibilidad para clientes y suministradores, sin perder de vista la rigidez de la industria.

Una voz propia para Estrella Galicia 1906

Modificación visual de las cervezas 1906 de Estrella Galicia / Estudio Costa

El estudio Costa asumió la actualización de Cervezas 1906, una las cabeceras de negocio de Estrella Galicia más reconocibles. El objetivo era consolidar su propio relato de marca y anteponerlo, en lugar de adaptarlo. De este modo, los productos de esta línea se unificaron a una misma estética con sus particularidades combinando coherencia con personalidad, como el logotipo manuscrito.

Claridad y nada más para Bualá

Identidad visual de la eléctrica Bualá / Estudio Costa

La saturación del mercado eléctrico podría resultar un obstáculo, pero la empresa Bualá lo convirtió en elemento diferenciador. Su apuesta por la claridad centró el proyecto de Costa con esta empresa. Para ello, el estudio vistió a Bualá con una identidad honesta en el mensaje y vibrante en lo estético, con actitud y cercanía. No emplean mayúsculas, por ejemplo, y la B que proyecta luz es su logo.