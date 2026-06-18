Emalcsa cuestiona el proyecto hidroeléctrico de Meirama: teme que reduzca el agua para abastecer a la comarca y cause inundaciones río abajo

El Concello de A Coruña tiene dudas sobre el gran proyecto de Coventina Renovables para construir una central hidroeléctrica reversible en el lago de As Encrobas, creado sobre la antigua mina de carbón y que, de acuerdo con un convenio de 2012 entre el Ayuntamiento y Augas de Galicia, podría utilizarse como "reserva de agua" para abastecer a la comarca de A Coruña. La empresa, filial de Tasga, quiere invertir 445 millones de euros para crear una instalación que bombeará agua a un nuevo depósito situado sobre el lago, y aprovechar la caída para generar electricidad en momentos en los que sea necesaria. Ha presentado un estudio de impacto ambiental.

Pero el Concello de A Coruña y la empresa municipal Augas da Coruña (Emalcsa) cuestionan el plan presentado por los promotores para Meirama. La entidad municipal ha presentado alegaciones ante el Estado contra el proyecto, defiende que los estudios están incompletos y reclama que se deniegue la autorización: entre sus argumentos están que no se garantiza la calidad de un agua que podría ser necesaria para los grifos de los coruñeses y que no se evalúa el impacto que tendrá sobre las instalaciones de Emalcsa que ya abastecen a la población. La empresa teme una posible reducción de los caudales del Barcés y Cecebre, y cree que puede haber problemas de "seguridad" para la población, por posibles reboses.

De acuerdo con una serie de respuestas escritas del Gobierno local al BNG, el Ayuntamiento de A Coruña presentó sus alegaciones al proyecto a través del documento de Emalcsa, y "haciendo eco de la solicitud de diversos Concellos del área". De acuerdo con el criterio municipal, los informes desarrollados por Emalcsa con varios colaboradores señalan que la masa de agua de Meirama, artificial y "en proceso de naturalización", está a la cabecera de la cuenca Barcés-Mero, de la que sale el agua para A Coruña, y está "vinculada funcionalmente" al abastecimiento en dos aspectos: por su relación con el embalse de Cecebre y su "posible papel de reserva o recurso de emergencia".

Peligro para la calidad de las aguas

Las alegaciones de Emalcsa, a las que ha tenido acceso este diario, insisten en que los promotores no han tratado "la preservación de la calidad del agua" y falta análisis sobre el impacto ambiental y social del plan industrial. El anteproyecto, siempre según Emalcsa, no ha incluido condiciones expresadas por Augas de Galicia en 2022, y no hay un modelo "realista" de la influencia de la central en la composición química del agua. Tampoco, argumenta la empresa, se ha estudiado la influencia en las aguas subterráneas, y no hay ninguna consideración relativa al impacto del bombeo y turbinado sobre la calidad del agua o la ecología.

Así, se pone en cuestión la "calidad del agua de la balsa", que puede verse afectada por procesos de eutrofización: crecimientos sin control de algas o microorganismos que eliminen el oxígeno presente en el agua y que otros animales necesitan para respirar. Además de los efectos sobre el "equilibrio ecológico" del lago y su entorno, que Emalcsa también cree que no se han analizado correctamente, señala que puede haber afección para el agua "que finalmente llega al sistema de abastecimiento del área coruñesa".

Reducción del abastecimiento

Para Emalcsa, la actividad hidroeléctrica puede ocasiones que estén presentes en el líquido elementos químicos por encima de los límites regulados, con lo que no se asegura "la preservación de la calidad cuando el lago deba ser empleado directamente como reservorio de emergencia ante episodios de sequía". Pero la importancia de Meirama no se limita a un posible trasvase en situación de emergencia. El lago artificial desagua en el Barcés, que se junta con el Mero en Cecebre. Emalcsa tiene una planta de tratamiento en el Barcés, Cañás, que abastece de agua a Carral y parte de Cambre, y su instalación en A Telva, en el Mero, envía agua potable a A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada.

El anteproyecto, según Emalcsa, establece un sistema de desagüe hacia el Barcés que permita evacuar "caudales ecológicos", pero la entidad municipal ve "probable" que se reduzcan las aguas por este río y, en consecuencia, el líquido disponible tanto para Cañás como el que llega a Cecebre. La empresa pública ve "imprescindible" un estudio de detalle que defina los caudales medios que se aportarán y las mermas, y que considere que el funcionamiento de la estación hidroeléctrica está supeditado a "un servicio esencial como es el abastecimiento a poblaciones". Se debe tener en cuenta también, argumenta Emalcsa, las situaciones de sequía.

Derrumbamientos y terremotos

Otras protestas se centran en la seguridad. Para Emalcsa, aunque los promotores han realizado un "estudio geológico exhaustivo", también han minusvalorado aspectos "relevantes" para valorar los riesgos geológicos. Así, afirman que no se plantea un seguimiento de los taludes aledaños ni el impacto de las variaciones del nivel del agua sobre su estabilidad, con la subsiguiente erosión y variaciones de presión. Tampoco, siempre según Emalcsa, hay una correcta apreciación del riesgo sísmico, y se "subestima" en secciones clave. La empresa municipal señala que el derrumbe de una ladera, aunque fuese parcial, podría generar "efectos severos" sobre la seguridad, con reboses aguas abajo.

De acuerdo con las alegaciones, aunque "la probabilidad de ocurrencia sea baja", los daños potenciales, "tanto en términos de garantía de calidad de las aguas como de seguridad de los habitantes del valle de Barcia, es muy alta". Para Emalcsa, en el plan de los promotores "no hay ninguna medida de contingencia que esté derivada de un plan de vigilancia adecuado a este riesgo extremo". La empresa también adjunta un informe sobre el proyecto, redactado por un profesor de la Universidade da Coruña (UDC), que ve "serias dudas" de que sea compatible con la planificación hidrológica y, entre otras críticas, afirma que la creación de una central donde no existía ninguna es algo "contrario a los objetivos del Plan Hidrológico de Galicia Costa 2021-2027".