El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: "Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante"

En el año 2022, pocos meses antes de que Messi levantara la Copa del Mundo, abría Gerchef 33 en el barrio de Monte Alto. Este establecimiento, con el chef Germán Carús al frente, buscaba ofrecer sus creaciones con las empanadas y los alfajores como pilares. Ahora, cuatro años después y con el último baile de Messi en el horizonte, el argentino vuelve a emprender con el traslado de su segundo local, que estaba en la plaza de Portugal, al número 25 de Alfredo Vicenti: "Es un punto neurálgico, está el Gadis, locales de toda la vida, el Bocatín... que potencia nuestra visibilidad y hay mucho más movimiento de vecinos".

La mudanza no altera la estructura que Carús fue armando desde sus primeros años en A Coruña. Monte Alto sigue siendo el corazón del negocio: "es como una ciudad dentro de una ciudad", destaca sobre el barrio. Alfredo Vicenti funciona como despacho, al igual que el antiguo local de la plaza de Portugal al que muchos iban en los días de partido de camino o al salir de Riazor, y también como lugar para hacer los productos sin gluten para evitar la contaminación cruzada. Allí, además, el argentino tiene su laboratorio. "Ahí hago productos nuevos y voy probando".

Base argentina y creatividad

En ambos espacios, el chef innova, juega y crea con la magia de un '10' argentino. "La base son las empanadas y los alfajores artesanales, pero después tocamos otras cosas de Latinoamérica y también de otras partes del mundo", explica el chef. Las empanadas argentinas fueron una de esas modas gastronómicas que llegaron en los últimos años. Para Germán, la moda pasó y ahora ya hay "una clientela fija", pero el argentino insiste en que es necesario ofrecer otras cosas. "Si vos siempre tenés lo mismo, la gente dice: 'Voy a buscar una empanada y listo', pero si en ese formato tienes otras cosas tentadoras como calzones, galletas o bollería argentina generas otra experiencia".

Ambos locales pueden presumir del cariño del público. "En Google tenemos un 5 [sobre 5] en el local de Monte Alto y un 4,9 en el de Alfredo Vicenti. Eso para nosotros es muy importante porque no tenemos delivery y lo hacemos todo de una forma muy orgánica", expone. Para el chef es clave "el día a día con el cliente", ya que considera que hay otra retribución al haber "un contacto directo".

Un chef con larga experiencia

Germán y su familia llegaron a A Coruña hace seis años tras una larga experiencia en su país natal. "Yo soy chef recibido [graduado en argentino] desde 2001, no alguien que simplemente aprendió en una cocina", expone. Después trabajó en eventos corporativos, tuvo un salón de fiestas y llegó a organizar eventos. "Ahí fui aprendiendo a hacer elaboraciones del mundo e incorporando todo lo que la gastronomía me ofrecía".

Además de tener pasión por la cocina, Carús también tiene otras faceteas. "Me gusta el diseño de interiores y el nuevo Gerchef de Alfredo Vicenti lo hice yo". El negocio tiene además un fuerte componente familiar y su hijo Facu le ayuda en el día a día. "Él lleva toda la parte de marketing, el diseño, las redes. Hay heredero", dice entre risas.