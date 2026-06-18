Gran expectación y furor en A Coruña por la nueva colección de Zara por San Juan

Zara lo ha vuelto a hacer: A Coruña ha amanecido este jueves con gran expectación por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan. La tienda de la calle Compostela registra desde primera hora de esta mañana grandes colas de clientas dispuestas a hacerse con la nueva edición especial que ha diseñado la firma de Inditex con motivo de la fiesta coruñesa por excelencia.

Colas en el Zara de la calle Compostela de A Coruña por la nueva colección de Zara dedicada a San Juan. / LOC

La noche de las hogueras se verá de nuevo representada en una nueva colección de Zara, a la venta de forma exclusiva en su establecimiento de la calle Compostela de A Coruña, por lo que, quienes lo tienen al alcance, han querido asegurarse un sitio en la cola para poder lucir la primicia esta próxima ‘noite meiga’.