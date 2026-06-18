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Gran expectación y furor en A Coruña por la nueva colección de Zara por San Juan

La tienda de la calle Compostela ha registrado largas colas desde primera hora para adquirir la colección exclusiva inspirada en la fiesta coruñesa

Colas en el Zara de la calle Compostela de A Coruña por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan.

Colas en el Zara de la calle Compostela de A Coruña por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan.

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Zara lo ha vuelto a hacer: A Coruña ha amanecido este jueves con gran expectación por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan. La tienda de la calle Compostela registra desde primera hora de esta mañana grandes colas de clientas dispuestas a hacerse con la nueva edición especial que ha diseñado la firma de Inditex con motivo de la fiesta coruñesa por excelencia.

Colas en el Zara de la calle Compostela de A Coruña por la nueva colección de Zara dedicada a San Juan.

Colas en el Zara de la calle Compostela de A Coruña por la nueva colección de Zara dedicada a San Juan. / LOC

La noche de las hogueras se verá de nuevo representada en una nueva colección de Zara, a la venta de forma exclusiva en su establecimiento de la calle Compostela de A Coruña, por lo que, quienes lo tienen al alcance, han querido asegurarse un sitio en la cola para poder lucir la primicia esta próxima ‘noite meiga’.

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