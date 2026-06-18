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El hotel Meliá María Pita abre nueva terraza con vistas sobre la bahía coruñesa

Estará abierta tanto a huéspedes como a público de fuera del complejo

Fachada del Hotel Meliá María Pita

Fachada del Hotel Meliá María Pita / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

El hotel Meliá María Pita abrirá el próximo lunes 22 su renovada Terraza Arado, que la cadena enmarca como una de las grandes novedades en la transformación que el establecimiento ha realizado en los últimos meses.

Según destacan en una nota de prensa, este espacio está concebido para disfrutar del verano con "una de las vistas más privilegiadas de la ciudad". Este espacio estará abierto tanto a huéspedes como a público que no se aloja en el hotel. En él se ofrecerá tanto aperitivos como copas o cenas.

En esta reforma, desarrollada durante los últimos dos años, ha reorientado sus instalaciones hacia el mar para reforzar su conexión con el entorno. "La nueva terraza aspira a convertirse en uno de esos lugares donde siempre apetece volver", explican.

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Además, desde la cadena hotelera anuncian que en la terraza se acogerán diferentes propuestas gastronómicas y experiencias pensadas para disfrutar del ambiente frente al mar.

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