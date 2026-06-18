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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 18 de junio

Presentaciones, proyecciones o música entre los eventos destacados

Foto de mujeres tirando de una red en la playa de O Ézaro, en Dumbría, realizada por Ruth Matilda Anderson en 1924

Foto de mujeres tirando de una red en la playa de O Ézaro, en Dumbría, realizada por Ruth Matilda Anderson en 1924 / Ruth Matilda Anderson

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RAC

Alma Selene presenta ‘Cantando Lorca’

19.30 horas | La cantante Alma Selene ofrece un concierto combinado con recital sobre versos de Federico García Lorca a modo de homenaje.

Circo de Artesáns

La huella de Begoña Caamaño en los mitos

18.00 horas | La Universidade da Coruña presenta De Esmelle a Ítaca, obra sobre la huella de Begoña Caamaño en la mítica feminista.

Sala Cubo de Normal

Arte e inclusividad unen fuerzas en DiversidArte

20.00 horas | La 11º edición del festival DiversidArte vive su jornada central con el IX Concurso Internacional de Cine Social DiversimaCine.

Campo da Leña

Jornada poética a cargo de Francisco X. Fernández

20.00 horas | El poeta Francisco X. Fernández presenta su última obra, Val tan doce e sombrío, con Eva Veiga.

Portas Ártabras 

Tertulia sobre tecnología y música sinfónica

19.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia participa en una tertulia sobre tecnología y conocimiento musical.

Espacio de HI Coruña

Comedia francesa en la sala Marilyn Monroe

20.00 horas | La sala Marilyn Monroe realiza una proyección de la cinta Le deuxième acte de Quentin Dupieux.

Fórum Metropolitano

Encuentro alrededor de Ruth Matilda Anderson

18.45 horas | La Real Academia Galega organiza un coloquio alrededor de la figura de Ruth Matilda Anderson.

Fundación Luis Seoane

Concierto de verano en el Palacio de Capitanía

20.00 horas | La Orquesta de Cámara Galega ofrece el primer concierto del ciclo musical Conciertos de Verano.

Palacio de Capitanía General

El Conservatorio Superior de Danza ofrece una gala

20.30 horas | El Conservatorio Superior de Danza presenta la gala de fin de curso, con el título Chocolatia.

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