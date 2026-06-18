Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 18 de junio
Presentaciones, proyecciones o música entre los eventos destacados
Alma Selene presenta ‘Cantando Lorca’
19.30 horas | La cantante Alma Selene ofrece un concierto combinado con recital sobre versos de Federico García Lorca a modo de homenaje.
Circo de Artesáns
La huella de Begoña Caamaño en los mitos
18.00 horas | La Universidade da Coruña presenta De Esmelle a Ítaca, obra sobre la huella de Begoña Caamaño en la mítica feminista.
Sala Cubo de Normal
Arte e inclusividad unen fuerzas en DiversidArte
20.00 horas | La 11º edición del festival DiversidArte vive su jornada central con el IX Concurso Internacional de Cine Social DiversimaCine.
Campo da Leña
Jornada poética a cargo de Francisco X. Fernández
20.00 horas | El poeta Francisco X. Fernández presenta su última obra, Val tan doce e sombrío, con Eva Veiga.
Portas Ártabras
Tertulia sobre tecnología y música sinfónica
19.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia participa en una tertulia sobre tecnología y conocimiento musical.
Espacio de HI Coruña
Comedia francesa en la sala Marilyn Monroe
20.00 horas | La sala Marilyn Monroe realiza una proyección de la cinta Le deuxième acte de Quentin Dupieux.
Fórum Metropolitano
Encuentro alrededor de Ruth Matilda Anderson
18.45 horas | La Real Academia Galega organiza un coloquio alrededor de la figura de Ruth Matilda Anderson.
Fundación Luis Seoane
Concierto de verano en el Palacio de Capitanía
20.00 horas | La Orquesta de Cámara Galega ofrece el primer concierto del ciclo musical Conciertos de Verano.
Palacio de Capitanía General
El Conservatorio Superior de Danza ofrece una gala
20.30 horas | El Conservatorio Superior de Danza presenta la gala de fin de curso, con el título Chocolatia.
Teatro Colón
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