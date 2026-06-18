La investigación sanitaria de Galicia se reivindica en A Coruña: "Hay muchos grupos trabajando para dar respuesta a las necesidades de los pacientes"

Divulgar la ciencia que se hace en Galicia y, en concreto, la I+D+i llevada a cabo en los tres institutos de investigación sanitaria de la comunidad, es el principal objetivo de la jornada BiointegraSaúde, que reunió este jueves en el Hospital Universitario (Chuac) a más de 250 profesionales del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur --de los cuales más del 70% son mujeres, al igual que sus directoras científicas, las doctoras Mar Castellanos, Luz Couce y Eva Poveda, respectivamente--, quienes expusieron los resultados de más de un centenar de trabajos en el encuentro, entre comunicaciones y pósters.

"Esta es la segunda edición de BiointegraSaúde que celebramos desde la pandemia de covid", apunta la doctora Mar Castellanos, directora científica del Inibic, sobre un cita co-organizada por los tres institutos de investigación sanitaria de Galicia que, destaca, "comenzó a realizarse en 2014" y que, "posiblemente" sea la reunión de este tipo "más antigua" de cuantas se llevan a cabo en España, además de "ser muy bien valorada por el Instituto de Salud Carlos III".

Sinergias para mejorar

“BiointegraSaúde es una jornada de divulgación de la labor científica que se desarrolla en los tres institutos de investigación sanitaria de Galicia. Una cita para conocernos y poder establecer sinergias, cooperaciones, con otros grupos de investigación que permitan mejorar los proyectos que se están desarrollando en nuestra comunidad”, explica la directora científica del Inibic, quien insiste en que “en investigación, solo no se puede hacer nada”.

"La investigación es cara, de modo que no siempre puedes disponer de toda la infraestructura (medios humanos, aparatajes...) que querrías para realizar tus proyectos, pero quizás el de al lado sí la tiene. Y también puede darse el caso de que, en esa misma línea de investigación en la que compartís diferentes puntos y vías de abordaje para determinados problemas de salud, el de al lado esté haciendo algo que te pueda favorecer a ti, y viceversa”

Actividad en el Centro Tecnolóxico de Formación, en las instalaciones del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic). / Iago López

"Además, la investigación es cara, de modo que no siempre puedes disponer de toda la infraestructura (medios humanos, aparatajes...) que querrías para realizar tus proyectos, pero quizás el de al lado sí la tiene. Y también puede darse el caso de que, en esa misma línea de investigación en la que compartís diferentes puntos y vías de abordaje para determinados problemas de salud, el de al lado esté haciendo algo que te pueda favorecer a ti, y viceversa”, apunta la doctora Castellanos, quien hace hincapié en que "el establecimiento de sinergias es importantísimo".

Nuevas ideas

"Que los investigadores puedan hablar y poner en común lo que sale bien (y lo que no sale tan bien...)", prosigue la directora científica del Inibic. "Además, muchas veces, de las presentaciones que se hacen en jornadas como BiointegraSaúde surgen nuevas ideas que poner en marcha y, sobre todo, conoces lo que está haciendo el de al lado. En Galicia contamos con tres institutos acreditados, lo cual es un indicativo del nivel de la investigación que se hace en esta comunidad, y tenemos la ventaja de que estamos a una distancia relativamente corta", agrega la doctora Castellanos, antes de reivindicar, de cara a los pacientes, el "papel esencial" de la investigación.

"La investigación es muy importante porque lo que hacemos en los hospitales, después, a nivel clínico, pasa siempre por ese proceso que, en ocasiones, es muy desconocido. Los pacientes vienen a los hospitales, se les aplica un tratamiento y, evidentemente, no acostumbran a pensar en todo lo que hay detrás. Pero 'todo lo que hay detrás' son personas que se están preguntando qué es lo que necesitan esos pacientes"

"La investigación es muy importante porque lo que hacemos en los hospitales, después, a nivel clínico, pasa siempre por ese proceso que, en ocasiones, es muy desconocido. Los pacientes vienen a los hospitales, se les aplica un tratamiento y, evidentemente, no acostumbran a pensar en todo lo que hay detrás. Pero 'todo lo que hay detrás' son personas que se están preguntando qué es lo que necesitan esos pacientes. Y, para darle respuesta a esto, y mejorar su salud y su calidad de vida, hay muchos grupos investigando, tanto a nivel clínico como en laboratorios, y haciendo una labor poco vista y poco conocida para que la medicina pueda llegar en un futuro no muy lejano a esos lugares a los que hoy todavía no llega", finaliza.