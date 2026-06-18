Medio Ambiente
Limpiar las playas en San Juan ayudará a "ser de primeira" en A Coruña
Presentada la campaña de concienciación para ayudar a olvidar las imágenes de las playas de la ciudad llenas de basura al terminar la noche
Cada año son más las voces que piden concienciar sobre la limpieza de las playas una vez terminada la celebración de San Juan en A Coruña. El objetivo es dejar en el recuerdo las imágenes de Riazor y el Orzán llenos de basura en el amanecer del día 24.
Con este propósito, en la mañana de este jueves se ha presentado en el Palacio de María Pita la campaña que llevará por nombre 'En San Xoán limpar as praias é ser de Primeira', en clara alusión a los ascensos de Deportivo y Leyma Coruña. Esta iniciativa está respaldada por Galicia de Noite, España de Noite, Pernod Ricard España, la Federación de Asociacións de Veciños y el propio Concello de A Coruña.
Esta busca implicar a la ciudadanía en una celebración más responsable, limpia y segura de la noche más larga del año. “A Coruña é unha cidade fondamente vencellada a San Xoán, un dos días máis especiais do ano, pero tamén unha xornada marcada pola gran cantidade de residuos que xera”, explicó la alcaldesa, Inés Rey.
La iniciativa tendrá equipos de voluntariado coordinados que desarrollarán acciones de mediación y sensibilización entre los días previos a la fiesta (18, 19 y 20 de junio), especialmente en las zonas de mayor afluencia, así como en áreas de ocio nocturno. Entre los mensajes que se trasladarán a los participantes se remarcarán aquellas centradas en el cuidado y limpieza de las playas, el consumo moderado de alcohol, la seguridad vial, la lucha contra la violencia sexual, la protección del entorno y el respeto al descanso vecinal.
Entradas para el Aquapark
La campaña se une a lo anunciado junto al dispositivo de seguridad de San Juan donde se explicó que durante la noche habrá 25 puntos para depositar residuos de forma separada y otros ocho fuera de la zona de playas, así como 24 contenedores de vidrio en los lugares más concurridos. Como novedad este año en estos lugares habrá 15 monitores que entregarán rascas a las personas que depositen envases, con los que se sortearán 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda.
Concienciación en los supermercados
Además, este año el Concello impulsa de nuevo la campaña "San Xoán é a praia. Cóidaa", que cuenta con la colaboración de las principales cadenas de distribución alimentaria que hay en la ciudad. Esta iniciativa quiere reducir el uso de bolsas de plástico en las playas durante esa noche. A ella se unen Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Froiz, Gadis y Vegalsa-Eroski, que repartirán gratis más de 100.000 bolsas en los establecimientos de la ciudad.
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