La plantilla de las escuelas infantiles se manifiesta ante el Ayuntamiento de A Coruña contra los nuevos pliegos: "Ahondan la precarización laboral"

Con camisetas amarillas, trabajadoras de la red municipal de escuelas infantiles de A Coruña se concentraron en la tarde de este jueves ante el Ayuntamiento para rechazar los nuevos pliegos de condiciones del servicio. De acuerdo con la CIG, el Concello no incorporó "ninguna de las medidas reivindicadas por el personal", pese, siempre según la versión del sindicato, haberse comprometido a ello, e "se ahonda en la precarización laboral". Los pliegos publicados, afirma la CIG, no recogen demandas como la transformación de contratos parciales a jornada completa o mejoras en los calendarios, y no se dignifican los salarios. Henrique García, de CIG-Ensino, afirma que se introdujo un apartado para primar con 11 puntos en la valoración a las empresas que oferten 50 horas para trabajar en fines de semana, en actos de las escuelas u organizados por el Concello.

"É dicir, para un colectivo que xa está precarizado, sobrecargado e con salarios de miseria, ábrese a espita para que ademais teñan que facer até 50 horas ao ano en fin de semana en actividades lúdico-educativas, cando até agora a súa xornada era de luns a venres como todas as escolas infantís", critica el sindicalista. Según afirma, se ha generado "un profundo malestar" entre los trabajadores, y en esta movilización pipdieron la dimisión del concejal de Educación, Juan Borrego, así como "soluciones inmediatas" a la alcaldesa, Inés Rey.

García señala que la plantilla desarrolló una "intensa movilización" el año pasado para reclamar mejoras, y las protestas se suspendieron por negociaciones con el Concello. Pero los compromisos del Ayuntamiento, afirma la CIG, "no se ven reflejados en los pliegos". La plantilla está valorando recurrir los pliegos por esta "involución" y, siempre según la versión de CIG, entienden que se trata de una "represalia" hacia ellas por las movilizaciones. Los pliegos, añade el sindicato, no cumplen el Reglamento de Régimen Interno de las escuelas.