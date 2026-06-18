El PP califica de "desastre" las medidas de PSOE y BNG para fomentar el alquiler tradicional en A Coruña
Las medidas aprobadas en el pleno del Concello de A Coruña por PSOE y BNG para aumentar el parque de viviendas de alquiler en la ciudad son calificadas de "desastre" por el Partido Popular, que asegura que "no funcionan". Los populares estiman que la declaración de A Coruña como zona tensionada para el alquiler "continúa perjudicando el mercado" y para respaldarlo afirma que abril "fue el mes en el que menos contratos se firmaron desde la declaración, 311".
Según el PP, en A Coruña "desaparecieron más de cuatrocientos pisos del mercado", a lo que une que los precios de los alquileres "están subiendo desde enero" y llevan "cuatro meses seguidos al alza", así como que las viviendas turísticas "se pasan al mercado de alquiler estacional pero no al de larga duración".
El PP denuncia además que no se convocaran ayudas para rehabilitación o instalación de ascensores en los dos últimos años, ya que esto impide que viviendas vacías en mal estado se puedan destinar al alquiler una vez reformadas.
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