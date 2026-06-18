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El puerto exterior de A Coruña acoge un trasvase de 3.700 toneladas de melaza de un barco a otro

Se trata de una operación poco habitual, ya que el paso de mercancía entre buques suele realizarse a través del muelle

Travase melaza Langisteira 2026

Travase melaza Langisteira 2026 / LCO

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Las empresas Galigrain y Ceferino Nogueira, ambas integradas en el grupo Nogar como estibadora y consignataria respectivamente, efectuaron este lunes una operación singular en el puerto exterior de A Coruña al trasvasar 3.700 toneladas de melaza de un buque mercante a otro.

El barco Chemroad Queen, de 180 metros de eslora, arribó al muelle de punta Langosteira con 8.000 toneladas de melaza procedentes de Mozambique, de las que descargó 4.300 en la terminal de graneles líquidos de Galigrain. Las restantes  fueron trasvasadas mediante una manguera al buque Oralora, que luego partió con destino al Reino Unido.

Galigrain informó que se trató de una operación ocasional, aunque advirtió de que podría repetirse porque puertos como el exterior coruñés reciben de forma habitual mercancías a bordo de buques que se traspasan a otros de menor tamaño para su distribución a otras dársenas, aunque no es frecuente que el trasvase se efectúe de forma directa entre los barcos, ya que suele hacerse a través del desembarco de la mercancía en el muelle.

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Galigrain dispone en Langosteira de una concesión para graneles sólidos y mercancía general de 97.000 metros cuadrados, además de una terminal de graneles líquidos con 5.000 metros cuadrados de superficie y silos para el almacenamiento y expedición de aceites y melazas. Todos estos productos están destinados a la alimentación de la cabaña ganadera de Galicia, oeste de Asturias y norte de Portugal y de Castilla y León.

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