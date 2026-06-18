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Los vecinos de Xuxán piden que la modificación del plan general de A Coruña que les afecta se resuelva con "todas las garantías"

La agrupación vecinal, que presentó alegaciones, reclama que se acepten las que "resulten razonables y contribuyan a mejorar el proyecto"

Indica que le preocupa especialmente la movilidad y solicita "una solución eficaz que permita acceder y salir de una forma ágil, segura y adecuada"

Obras en Xuxán.

Obras en Xuxán. / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

La Asociación de vecinos de Xuxán señala que espera que se resuelva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que afecta al barrio, pero reclama que "se produzca con todas las garantías legales y técnicas" y "estudiando de manera rigurosa las alegaciones presentadas durante el período de información pública". La agrupación, que presentó algunas, quiere que se atiendan las reclamaciones "que resulten razonables y contribuyan a mejorar el proyecto".

Los vecinos afirman que analizar algunas de las alegaciones "reviste una especial complejidad técnica y jurídica" y señalan que les preocupa especialmente " la respuesta que se dé a la problemática de la movilidad planteada durante la tramitación del expediente". Reclaman "una solución eficaz que permita a residentes de este barrio y barrios limítrofes acceder y salir de una forma ágil, segura y adecuada a las necesidades actuales y futuras de la zona", y señalan que la aprobación definitiva de la modificación "no depende exclusivamente del Gobierno municipal, sino del conjunto de los miembros del Pleno del Ayuntamiento, pues la decisión final sobre el mismo debe tomarse por mayoría absoluta".

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Así, señalan que todos los grupos políticos "deberían actuar con coherencia respecto a los acuerdos adoptados previamente por la Corporación municipal" y señalan que "las reivindicaciones relacionadas con la mejora de la movilidad en Xuxán ya fueron objeto de una moción presentada en su día por el Partido Popular, que fue aprobada sin votos en contra, reflejando un amplio consenso sobre la necesidad de abordar esta problemática". Así, hacen un llamamiento " a la responsabilidad, al diálogo y al consenso entre todas las fuerzas políticas".

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