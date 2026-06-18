La Xunta licitará la gestión de la nueva estación de autobuses de A Coruña tras la falta de acuerdo con el Concello

La Xunta de Galicia publicará este viernes por procedimiento urgente la licitación de la concesión de la gestión nueva estación de autobuses de la ciudad, que se situará en Os Mallos, al lado de la estación de tren. Según explica el Gobierno gallego en un comunicado, esto se produce tras no llegar a un acuerdo con el Concello, que gestiona la terminal antigua, para una solución definitiva o provisional que permitiese la apertura y puesta en marcha de la nueva infraestructura.

El convenio firmado en 2021 entre Xunta, Concello, Ministerio de Transportes y Adif recogía la posibilidad de que el Concello continuase con la gestión de la nueva terminal, al igual que ya hacía con la que presta servicio actualmente: la Administracion municipal es la encargada de la seguridad, limpieza y mantenimiento, tiene oficinas municipales y era responsable de las concesiones de hostelería y comercio. Según denuncia la Xunta, llevan meses en conversaciones respecto a la gestión de estos espacios pero no se pudo llegar a acuerdo, por lo que publicarán la concesión de la nueva estación "para evitar que a situación se dilate no tempo".

La nueva terminal de autobuses está terminada desde finales del pasado año, así como el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes entre esta estación y la de trenes, cuya remodelación está en marcha y está prevista que se termine de cara a finales de este 2026.

"A nova estación de autobuses da Coruña atópase plenamente rematada e dispoñible para a súa posta en funcionamento desde o primeiro trimestre deste ano. Por iso, a Xunta insta á necesidade da apertura, xa que considera que prolongar a situación actual é incompatible cunha utilización eficiente dos recursos públicos tendo en conta o importante investimento realizado para a súa execución, así como os custos de conservación e mantemento desta infraestrutura", indican en el comunicado.

Esta nueva terminal tiene dos niveles, uno superior al que se accede desde la avenida da Sardiñeira, donde se situará la estación de autobueses, con el edificio de viajeros y la pasarela peatonal que une ambas estaciones y que cuenta con 20 dársenas de operación y otras 23 de regulación para los autobuses. El aparcamiento está en el nivel inferior y tendrán más de 560 plazas una vez modificado el proyecto inicial, que tenía 325 sitios. Este será explotado por Adif en virtud del convenio establecido en 2021.