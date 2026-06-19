La abundante sardina para San Juan augura unas fiestas más baratas en A Coruña: "Sí, habrá sardinas 'de abondo'"

La cuenta atrás para San Juan ya se nota en la plaza de Lugo. Las sardinas, protagonistas indiscutibles de la noche del 23 de junio, han comenzado a llenar mostradores con una noticia que alegra tanto a vendedores como a compradores: "Este año las fiestas podrían salir más baratas".

La explicación está en el mar. Este viernes llegaron a la lonja coruñesa 29 barcos con cerca de 92 toneladas de sardina, una cifra que alimenta el optimismo del sector. Si el buen tiempo continúa durante los próximos días, las previsiones apuntan a una oferta abundante que ayudaría a contener los precios justo antes de la noche más importante para este producto.

"Hoy hubo bastante sardina, y buena", resume Puri desde su puesto Puri y Montse. Las piezas más pequeñas rondan los cinco euros el kilo y las de mayor tamaño alcanzan los seis. A su juicio, la clave está en el estado del mar. "Si sigue este tiempo bueno, hay sardinas. Y por lo que hemos visto va a seguir haciendo buen tiempo, así que sí, habrá sardinas de abondo", explica con sencillez.

La pescadera considera que el mercado tiene margen para mantenerse estable hasta San Juan. "Yo creo que va a haber mucha. El martes casi todos los barcos van a la sardina. Ojalá sea así. Las fiestas nos van a salir más baratas", señala.

La sensación se repite entre los profesionales de la plaza. Ana Suárez destaca que las previsiones son positivas para los próximos días. "Contamos con muy buenas provisiones para San Juan", asegura. Aunque reconoce que los precios están ligeramente por encima de los del año pasado, cree que la situación está lejos de ser preocupante. "Se encarecieron un poquito, pero nada más. En cualquier momento, si llegan muchas, pueden bajar", asegura.

Además, destaca una circunstancia que muchos clientes agradecen. "Está viniendo sardina de buen tamaño y muy rica". Frente a campañas anteriores, en las que abundaron los ejemplares pequeños, este año aparecen piezas medianas y grandes que suelen ser las más buscadas para las parrillas de la noche de San Juan. La calidad también convence a Chus, otra de las vendedoras. "No es buena, es buenísima", afirma sin dudar.

El eterno debate: ¿grande o pequeña?

Pese a que la mayoría de compradores suele pedir sardinas grandes, entre las pescaderas no existe unanimidad. Puri defiende las piezas pequeñas. "A mí me gusta más la pequeña. Es como la parrochita. Saben distinto", comenta. Según explica, el tamaño influye en el sabor y cada cliente tiene sus preferencias.

Otras vendedoras observan una tendencia diferente. "La gente suele pedirlas medianas o grandes", apunta. Ana reconoce que muchos compradores todavía buscan ejemplares más voluminosos, aunque considera que la sardina de este año presenta un tamaño superior al de la campaña pasada. "Yo creo que este año viene más grande que el año pasado a ver si la gente compra más" , señala.

Aunque la sardina ya ocupa un lugar destacado en las pescaderías, muchas miradas están puestas en el próximo martes. Será entonces cuando se compruebe si las buenas previsiones se traducen en una llegada masiva de pescado. "Van todos los barcos al mar", explica una de las vendedoras. Los profesionales esperan que las embarcaciones salgan a faenar el lunes por la noche y regresen con capturas frescas durante la madrugada del martes.

Esa posible abundancia genera confianza entre algunos clientes habituales. Manuel Rodríguez, vecino de A Coruña, asegura que todavía no ha comprado las sardinas para la fiesta. "Yo siempre espero al martes. Confío en las pescaderas y en que va a haber producto suficiente. Prefiero llevarlas recién llegadas del mar y no preocuparme antes de tiempo", comenta mientras recorre los puestos de la plaza.

Congelar, una alternativa

Aunque este año la mayoría de compradores parece dispuesta a esperar a los días previos a la fiesta, siempre hay quien opta por adelantar las compras y congelar las sardinas para evitar imprevistos. Los placeros reconocen que es una práctica habitual, pero advierten de que requiere ciertos cuidados. "Se congelan bien, pero hay que saber hacerlo", explica una de ellas. El principal error aparece en el momento de descongelarlas.

"Si las dejan descongelar del todo, se ablandan muchísimo y ya no quedan bien", señala. Por eso recomienda sacarlas del congelador con tiempo, pero cocinarlas cuando todavía conservan parte del frío. "Lo ideal es que estén medio congeladas cuando van a la plancha".

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Puri coincide en que la congelación puede servir como solución ante un posible cambio de tiempo o una subida inesperada de precios, aunque este año no parece necesario. "Esperemos que no venga ningún temporal. Mi hija mira las previsiones y pone que va a hacer buen tiempo", comenta entre risas.