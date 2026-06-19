Sucesos
Arde un vehículo en la ronda de Outeiro de A Coruña
Los propios ocupantes avisaron a los Bomberos
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A Coruña
Un vehículo se ha incendidado en el mediodía de este viernes en la ronda de Outeiro de A Coruña, en el cruce de la avenida de Oza, frente al antiguo concesionario de la Citroen.
Según explica la Sala de Pantallas de la Policía Local, los propios ocupantes se bajaron del vehículo al ver que empezaba a salir humo del coche y llamaron a los Bomberos de A Coruña, que acudieron para apagar las llamas. No hay que lamentar ningún herido.
Este incidente, sucedido alrededor de las 14.20 horas de este viernes, no afectó a la circulación, puesto que el tráfico no era intenso y el vehículo quedó parado en un lugar que no impedía el tránsito.
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