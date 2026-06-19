Binter añade desde este viernes un vuelo semanal a la conexión aérea entre A Coruña y las Islas Canarias
Añade una nueva operación hasta el aeropuerto de Gran Canaria los viernes
Binter refuerza su conexión entre A Coruña y Canarias para este verano añadiendo un vuelo semanal a los que ya ofertaba. Además de los cuatro vuelos que operaba la aerolínea entre ambos destinos, este verano operará uno el viernes con el Aeropuerto de Gran Canaria.
Desde esta semana, los miércoles, viernes y domingos volará a la isla de Gran Canaria y los martes y sábados al aeropuerto de Tenerife Norte.
Esta operativa se suma a los que ofrece Vueling con Tenerife Norte. Los vuelos de la compañía barcelonesa se operan cuatro días por semana, que son lunes, martes, miércoles y sábados.
Binter seguirá ofreciendo la oportunidad de añadir una conexión a otras islas de las Canarias de forma gratuita a partir del vuelo desde el aeropuerto de Alvedro.
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