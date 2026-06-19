El comercio de alimentación de la provincia de A Coruña irá a la huelga entre el 21 y el 24 de junio

El personal de los establecimientos comerciales de alimentación de la provincia de A Coruña está llamado a una huelga que se llevará a cabo desde este domingo y se extenderá hasta el próximo miércoles, festividad de San Juan. El paro está convocado por los sindicatos CCOO, CIG, UGT y USO, que lo justifican por la “persistencia do bloqueo patronal na negociación do convenio colectivo” e incluirá concentraciones ante supermercados de A Coruña, Ferrol, Santiago y Ribeira.

Los trabajadores ya efectuaron una jornada de huelga el pasado 29 de mayo y los representantes laborales aseguran que convocan un nuevo calendario de movilizaciones “ante a ausencia de avances reais na mesa negociadora”.

Los sindicatos califican de “posición inmovilista” la actitud de la patronal, a la que acusan de no presentar propuestas para mejorar las condiciones laborales y salariales los trabajadores del comercio de alimentación, mientras que las empresas obtienen “importantes beneficios”.

Frente a esto, aseguran que las plantillas “soportan unha crecente carga de traballo e unha perda continuada de capacidade económica” por lo que convocan una nueva huelga para “reforzar a presión sobre a patronal co obxectivo de desbloquear a negociación e acadar un convenio digno”.