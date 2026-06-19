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El comercio de alimentación de la provincia de A Coruña irá a la huelga entre el 21 y el 24 de junio

Los sindicatos denuncian el bloqueo de la negociación sobre el nuevo convenio y anuncian concentraciones ante supermercados de A Coruña

Concentración ante un supermercado en San Agustín durante la pasada jornada de huelga en el comercio de alimentación.

Concentración ante un supermercado en San Agustín durante la pasada jornada de huelga en el comercio de alimentación. / Carlos Pardellas

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El personal de los establecimientos comerciales de alimentación de la provincia de A Coruña está llamado a una huelga que se llevará a cabo desde este domingo y se extenderá hasta el próximo miércoles, festividad de San Juan. El paro está convocado por los sindicatos CCOO, CIG, UGT y USO, que lo justifican por la “persistencia do bloqueo patronal na negociación do convenio colectivo” e incluirá concentraciones ante supermercados de A Coruña, Ferrol, Santiago y Ribeira.

Los trabajadores ya efectuaron una jornada de huelga el pasado 29 de mayo y los representantes laborales aseguran que convocan un nuevo calendario de movilizaciones “ante a ausencia de avances reais na mesa negociadora”.

Los sindicatos califican de “posición inmovilista” la actitud de la patronal, a la que acusan de no presentar propuestas para mejorar las condiciones laborales y salariales los trabajadores del comercio de alimentación, mientras que las empresas obtienen “importantes beneficios”.

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Frente a esto, aseguran que las plantillas “soportan unha crecente carga de traballo e unha perda continuada de capacidade económica” por lo que convocan una nueva huelga para “reforzar a presión sobre a patronal co obxectivo de desbloquear a negociación e acadar un convenio digno”.

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