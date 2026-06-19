A Coruña conmemora el Orgullo con semáforos LGTBI+, manifestación, música, cine y el Ventorrillo Orgulloso

Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y el Concello de A Coruña realizará una campaña conmemorativa, bajo el lema Coruña Orgullosa. Celebrando a diversidade, con colaboración del tejido asociativo del colectivo. Este sábado 20 de junio se celebrará la cuarta edición de Ventorrillo Orgulloso, y el 27 de junio los Jardines de Méndez Núñez acogerán la Feira de Entidades. La manifestación del Orgullo será al día siguiente, con finalización en la plaza de María Pita y lectura del manifiesto. Ese mismo día, a las 22.00 horas, se celebrará un concierto en la plaza de Azcárraga, con Sophie Simonds, Cecilia Burillo y la Banda da Raposa.

La programación continúa el julio con el Cine con Orgullo, que se realizará los días 1, 2 y 3 en el Campo da Leña, y el encuentro Orgullo corporativo. Empresas e diversidade LGTBI+, dirigido al tejido empresarial coruñés. Los colores del movimiento se visibilizarán la calle: durante los últimos días se completaron tareas de pintado que tiñeron de arcoiris los semáforos situados en el cruce de Mosteiro de Caaveiro con Alcalde Salorio Suárez y Alfredo Tella.

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La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, presentó este viernes la campaña en representación de la alcaldesa, Inés Rey, y señaló que el Orgullo "non é un acto protocolario nin unha data marcada no calendario, senón unha afirmación pública de que ningunha persoa debe vivir con medo, con vergoña ou agochando unha parte esencial de si mesma". La edición de este año pone el foco en realidades que, indica el Concello, precisan más reconocimiento social, como las mujeres lesbianas, la diversidad corporal y, de manera especial, las personas intersex.