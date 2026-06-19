Coventina afirma que su proyecto para el lago de Meirama tendrá una “nula afección” a la calidad del agua de A Coruña

Las alegaciones presentadas por Emalcsa, la empresa municipal de aguas de A Coruña, y el propio Concello, al trámite ambiental para la instalación de una central hidroeléctrica reversible en el lago de Meirama, en las que alertan de las consecuencias negativas que puede tener para el agua del embalse de Cecebre, son rechazadas por Coventina, la empresa responsable del proyecto.

Jesús Berzosa, director ejecutivo de Tasga, compañía a la que pertenece Coventina, declaró a la Radio Galega que las conclusiones del estudio encargado a la Universidad Politécnica de Madrid “son taxativas en cuanto a la nula afección del funcionamiento [de la central] en la calidad de las aguas”.

Berzosa destacó que la profundidad del lago de Meirama, que Emalcsa plantea como reserva de agua para Cecebre en caso de sequía, “es muy alta” y que los materiales pesados del fondo, provenientes del relleno de la antigua mina de lignito, “se encuentran a una profundidad de más de 130 metros de la superficie”.

Añadió que la toma de agua prevista en el proyecto “no tiene ninguna afección por debajo de 30 metros, con lo cual el rango de seguridad y de alejamiento de posibles impactos es muy alto”, lo que lleva a Coventina a “descartar absolutamente cualquier tipo de efecto en la calidad de las aguas”.

Berzosa advirtió de que se trata de una “cuestión clave” para la empresa, ya que “en ningún caso este proyecto seguirá adelante dentro de la tramitación ambiental si tuviese alguna consecuencia negativa para la calidad de las aguas”, y que no sería solo para el abastecimiento de agua de A Coruña y su comarca, “sino la propia calidad de las aguas del entorno”.

Suministro de agua

El director de Tasga calificó de “lógico” que un proyecto de estas características pueda generar inquietud, pero señaló que “la interferencia con el suministro de agua en el área de A Coruña solo podría darse a través de una alteración de los caudales que recibe el Barcés y, por lo tanto, el embalse de Cecebre desde el lago”, además de por “una contaminación de estas aguas que las pudiera inhabilitar para el consumo”.

Berzosa explicó también que la cantidad y la calidad del agua que llega al embalse de Cecebre “fueron ya incorporadas por la propia Augas de Galicia en el condicionado de la concesión” solicitada por la empresa y que la entidad pública autonómica le exigió “estudios específicos independientes” para garantizar que no existan afecciones.

El ejecutivo de Coventina refirió que el proyecto de Meirama lleva cuatro años gestándose y que ya dispone de la concesión de aguas y el acceso al sistema eléctrico, así como ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para la construcción de la central, que en la actualidad está en la fase de exposición pública de su tramitación ambiental, cuya licencia espera obtener a finales de este año, de forma que la autorización para ponerla en marcha podría conseguirse en 2027.