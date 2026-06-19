La Farmacia de Durmideiras ya está en obras para asumir su nueva concesión
Como condición tendrá que pagar los 600.000 euros que debe el actual concesionario
La farmacia de Durmideiras cambiará de concesionario con una importante condición: que el Concello de A Coruña, dueño del terreno, cobre los casi 600.000 euros que le debe el actual. La Junta de Gobierno Local del pasado miércoles autorizó el traspaso a un interesado en asumir el negocio, que, entre otros trámites, deberá abonar el canon de este año. Será el final de un acuerdo que acumuló problemas para el titular de la farmacia, y que llevó a que el Ayuntamiento le rebajase el canon para que volviese a abrir.
Para poder asumir la nueva concesión, el interesado ya ha comenzado a realizar obras en la propia farmacia para adaptarla a la nueva apertura, que se espera inminente. En los últimos días se podía ver a operarios trabajar en el establecimiento.
De acuerdo con la documentación de la junta, la concesión se acordó en 2001, por un pago anual de unos 14.430 euros que se debían abonar por anticipado. El plazo era de 50 años, pero, como publicó este diario, el titular dejó de pagar desde 2002. En 2017 solicitó ceder la concesión, y afirmó que no podía cumplir con sus obligaciones económicas, y en 2018 la Consellería de Sanidade dio luz verde a un cierre temporal. En 2024 el concesionario pidió autorización para traspasar la farmacia, y al año siguiente se le rebajó el canon a pagar hasta unos 7.840 euros, poco más de la mitad del inicial, para permitir la reapertura.
Múltiples impagos
En abril de este año, el actual titular y un interesado en asumir la concesión presentaron un escrito pidiendo la cesión, y asumiendo que esta estará condicionada al pago de la deuda pendiente. El Ayuntamiento señala que se debe canon, IBI y tasa de recogida y tratamiento de residuos, así como intereses, recargos y costas, y que la transmisión solo se puede realizar si se está al corriente de las obligaciones tributarias.
La deuda, a 29 de mayo de este año, es de casi 600.000 euros, y la resolución de este miércoles dio un plazo de 15 días para abonar el pago y realizar otros trámites menores. El nuevo concesionario deberá pagar el canon de 2026. Como publicó este diario, el Concello cuenta la deuda de Durmideiras entre los ingresos que, considera, justifican no realizar recortes por el déficit de 2025.
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