Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desvíos por la maniobra de aproximaciónA licitación la estación de autobusesExposición de Paolo RoversiGarantizan la antigua cárcelLa Juve, a por YeremayEl casco de Marc Márquez de EstrellaIgualada - Liceo
instagramlinkedin

La Fundación MOP rinde homenaje en A Coruña a Paolo Roversi con su nueva exposición: "Sus fotografías podrían estar en un museo"

La muestra dedicada al italiano se divide en nueve salas que abordan conceptos como teatro, sombras, dudas y belleza

La exposición abre este sábado al público y se podrá ver hasta el 20 de septiembre

Inauguración de 'Doubts', de Paolo Roversi, en la Fundación MOP

Inauguración de 'Doubts', de Paolo Roversi, en la Fundación MOP

Ver galería

Permanecerá abierta al público, con visitas guiadas, desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre en el muelle de la Batería. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Lede

A Coruña

"Sus fotografías podrían estar en un museo", se podía escuchar durante el vídeo de presentación de la nueva exposición de la Fundación MOP, dedicada en esta ocasión a Paolo Roversi. "La fotografía es una historia de amor", decía el fotógrafo, y ese amor se pudo sentir en cada uno de los retratos que colgaban de las paredes del muelle de Batería de A Coruña, pero también en el trabajo realizado por la comisaria Clara Belleville y la escenógrafa Ania Martchenko, que han renovado por completo el espacio.

La muestra abre este sábado al público en el Centro MOP del muelle de Batería y podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Después de las exposiciones dedicadas a grandes nombres como Annie Leibovitz, Irving Penn o David Bailey, la fundación impulsada por Marta Ortega se adentra ahora en el universo de Roversi, definido en la presentación como "uno de los grandes referentes de la fotografía contemporánea".

La Fundación MOP inaugura su nueva exposición 'Doubts' dedicada al fotógrafo Paolo Roversi

La Fundación MOP inaugura su nueva exposición 'Doubts' dedicada al fotógrafo Paolo Roversi

Carlos Pardellas

Imágenes que despiertan

El propio fotógrafo acudió a la presentación y agradeció a Marta Ortega y a su fundación la "generosidad" de acoger el proyecto, incluso en medio de las "dificultades" que implicó levantarlo. También destacó el trabajo de la comisaria rebuscando en su archivo, donde aparecieron imágenes que permanecían "durmiendo" y que ahora han sido "resucitadas" para la exposición.

La comisaria explicó que el trabajo en el archivo permitió entrar en el mundo del fotógrafo. La escenógrafa Ania Martchenko fue la encargada de llevarlo al espacio, transformando el Centro MOP en algo totalmente diferente, que por momentos evocaba a una pinacoteca en la que cuesta diferenciar algunas fotografías de pinturas. Belleville y Martchenko llegaron incluso a recrear el estudio de Roversi, donde, según contaron, el fotógrafo "se esconde en un pequeño rincón a trabajar".

El centro se divide en nueve salas, cada una dedicada a una palabra relacionada con el fotógrafo: teatro, apariencias, sombras, dudas, gente, presencia, gracia, belleza y desvanecerse.

El pequeño teatro de Roversi

La primera sala funciona como un pequeño teatro, ya que es la forma en la que Roversi se refiere a su estudio. La escenógrafa Ania Martchenko explicó el reto de trasladar ese ambiente al espacio de la Fundación MOP: "Cuando vimos este espacio pensamos en crear algo más íntimo para reflejar la obra de Paolo".

En la sala de las apariencias, las fotografías se observan como presencias físicas y espirituales. Después llega la oscuridad, en la sala de sombras, uno de los espacios más impresionantes de la muestra. "La luz solo existe en la oscuridad", decía la comisaria.

La fotografía como pregunta

El centro de la exposición es el que da nombre a la muestra: dudas. Clara Belleville explicó que esa incertidumbre es lo que permite a Roversi seguir creando. "La fotografía no es una respuesta, sino una pregunta", decía el fotógrafo en el vídeo de presentación. En esa sala aparecen fotografías Polaroid recuperadas del archivo.

Otra sala que destaca especialmente es gente, donde se muestra un experimento realizado por el fotógrafo en 1997 en París. La gente entraba en una cabina y él pulsaba el botón en el momento preciso para retratarla. La comisaria recordó una curiosa anécdota. "Una vez estaba en una tienda de fotografía y había una madre triste porque no era fotogénica. Él le tomó la foto de carné y ella quedó encantada. Un tema central de Roversi es que ve la belleza en cada persona", apuntó.

Gracia, belleza y desvanecimiento

El recorrido continúa por la presencia, la gracia y la belleza. "La gracia forma parte de Paolo y su obra. Para él es un don, y es algo fugaz que él tiene capacidad de captar", explicaba Belleville.

La visita termina en la sala desvanecerse. "Aquí las imágenes se van desvaneciendo y tiene sentido mostrarlas en esta sala porque es la última", exponía la comisaria. No es casualidad que sea la sala más luminosa, ya que "si exponemos un negativo a la luz se desvanece", explicaba Martchenko.

Noticias relacionadas y más

En la última sala esperaba Paolo Roversi. "Espero que les haya gustado", decía a las primeras personas que disfrutaban de su obra. El fotógrafo aprovechaba para agradecer nuevamente a la Fundación MOP, a la comisaria y a la escenógrafa el trabajo de una exposición que, a partir de este sábado, deleitará a los coruñeses y a todos los visitantes que se desplacen a ver la muestra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
  2. A Coruña marcó la temperatura más alta de España a las 13.20 horas con 35,7 grados
  3. El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
  4. El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
  5. El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
  6. El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
  7. Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
  8. Las 4 mejores playas de A Coruña y alrededores: con bandera azul, arena fina y protegidas del viento para huir del 'nordés' este verano

La Fundación MOP rinde homenaje en A Coruña a Paolo Roversi con su nueva exposición: "Sus fotografías podrían estar en un museo"

La Fundación MOP rinde homenaje en A Coruña a Paolo Roversi con su nueva exposición: "Sus fotografías podrían estar en un museo"

El comercio de alimentación de la provincia de A Coruña irá a la huelga entre el 21 y el 24 de junio

El comercio de alimentación de la provincia de A Coruña irá a la huelga entre el 21 y el 24 de junio

El jurado declara culpable de asesinato al autor confeso de Yoel Quispe y al amigo que le facilitó la navaja

El jurado declara culpable de asesinato al autor confeso de Yoel Quispe y al amigo que le facilitó la navaja

La abundante sardina para San Juan augura unas fiestas más baratas en A Coruña: "Sí, habrá sardinas dabondo"

O bar máis 'folkie' da Coruña enfila os 30 anos no Orzán: "Só quedamos nós"

La Lonja de A Coruña recibe 29 barcos que desembarcan 92 toneladas de sardina para San Juan

La Lonja de A Coruña recibe 29 barcos que desembarcan 92 toneladas de sardina para San Juan

Herido leve un octogenario tras ser atropellado por un taxi en Os Mallos

Herido leve un octogenario tras ser atropellado por un taxi en Os Mallos

Kike Suárez, cantante de Vera Fauna antes de su actuación en A Coruña: "Siempre hay un componente de 'no hay huevos' en nuestra música"

Tracking Pixel Contents