Herido leve un octogenario tras ser atropellado por un taxi en Os Mallos

Un hombre de 80 años ha resultado herido leve en un atropello registrado este viernes en la calle Villa de Negreira, en el barrio de Os Mallos, sobre las 08.30 horas de la mañana. Un taxi alcanzó al peatón a la altura del cruce con la calle Páramo.

El octogenario tuvo que ser atendido por una ambulancia del 061 por un golpe en una pierna, según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local