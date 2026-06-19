¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este viernes 19 de junio

Diálogos sobre longevidad y envejecimiento sano

19.00 horas | Las investigadoras María Carmen Gómez Cabrera y Consuelo Borrás charlarán sobre salud y hábitos positivos para el organismo.

Sede Afundación

Cristina Alabau inaugura muestra en Moret Art

20.00 horas | La artista Cristina Alabau inaugura la exposición Espacios íntimos, un estudio de la intimidad individual con el entorno natural.

Moret Art

Presentación poética de Francisco V. Chantada

20.00 horas | El poeta Francisco Vázquez Chantada presenta su última obra, Tríade, acompañado de Felipe Senén o Susana de Lorenzo.

Portas Ártabras

Concierto doble de Playa Desmayo y Dunaviva

22.00 horas | El dúo Dunaviva y el grupo coruñés Playa Desmayo comparten cartel para una noche rock, punk y música alternativa.

Sala Mardi Gras

Ilustraciones musicales para Noites do Porto

13.00 horas | Once artistas locales reinterpretan la programación diaria para cada velada de Noites do Porto, que se presentan en Noites coa Arte.

Bar B

Amparanoia y batucada de Cabo Verde, en vivo

20.00 horas | El festival DiversidArte celebra otra jornada de música, artes e inclusión con las actuaciones de Amparanoia y Batuko Tabanka.

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