Ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este viernes 19 de junio
Te proponemos seis eventos diferentes para esta previa de fin de semana
Diálogos sobre longevidad y envejecimiento sano
19.00 horas | Las investigadoras María Carmen Gómez Cabrera y Consuelo Borrás charlarán sobre salud y hábitos positivos para el organismo.
Sede Afundación
Cristina Alabau inaugura muestra en Moret Art
20.00 horas | La artista Cristina Alabau inaugura la exposición Espacios íntimos, un estudio de la intimidad individual con el entorno natural.
Moret Art
Presentación poética de Francisco V. Chantada
20.00 horas | El poeta Francisco Vázquez Chantada presenta su última obra, Tríade, acompañado de Felipe Senén o Susana de Lorenzo.
Portas Ártabras
Concierto doble de Playa Desmayo y Dunaviva
22.00 horas | El dúo Dunaviva y el grupo coruñés Playa Desmayo comparten cartel para una noche rock, punk y música alternativa.
Sala Mardi Gras
Ilustraciones musicales para Noites do Porto
13.00 horas | Once artistas locales reinterpretan la programación diaria para cada velada de Noites do Porto, que se presentan en Noites coa Arte.
Bar B
Amparanoia y batucada de Cabo Verde, en vivo
20.00 horas | El festival DiversidArte celebra otra jornada de música, artes e inclusión con las actuaciones de Amparanoia y Batuko Tabanka.
Campo da Leña
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
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