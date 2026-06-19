Dos investigaciones sobre nefrología realizadas en A Coruña, entre las mejores de España

La investigación sanitaria de A Coruña ha obtenido un destacado reconocimiento a nivel nacional. La reina Sofía presidió en Madrid la entrega de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, considerados el mayor galardón de esta especialidad en España, donde el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) y el Hospital Quirón de A Coruña se alzaron con dos de los reconocimientos más importantes de la edición de 2023.

La reina Sofía entrega su distinción al enfermero Antonio López. / @Casa de S.M. el Rey

En la categoría de Investigación Clínica de la edición de 2023, el doctor Constantino Fernández Rivera, facultativo del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), fue distinguido con el accésit por su trabajo titulado Baja incidencia de rechazo agudo mediado por anticuerpos tras la desensibilización HLA en trasplantados renales. Este estudio profundiza en las estrategias para disminuir el rechazo inmunológico en pacientes que reciben un trasplante de riñón, consolidando la posición de vanguardia del hospital público coruñés en el ámbito de los trasplantes.

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Fotografía de familia de los galardonados con la reina Sofía. / @Casa de S.M. el Rey

La enfermería coruñesa sacó músculo en la misma edición. Antonio López, profesional del Hospital Quirónsalud A Coruña, se alzó con el premio de Enfermería Nefrológica gracias a su investigación Comparativa de la seguridad del paciente en hemodiálisis: impacto del ámbito público versus privado. Este análisis aporta datos fundamentales sobre la seguridad asistencial de las personas sometidas a este tratamiento sustitutivo renal.