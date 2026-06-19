Ciencia
Dos investigaciones sobre nefrología realizadas en A Coruña, entre las mejores de España
El doctor Constantino Fernández Rivera, del Chuac, y el enfermero Antonio López, del Hospital Quirón, galardonados en los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, considerados el mayor reconocimiento de esa especialidad en el país
Recibieron el reconocimiento de manos de la reina Sofía, en la Academia Nacional de Medicina de España
La investigación sanitaria de A Coruña ha obtenido un destacado reconocimiento a nivel nacional. La reina Sofía presidió en Madrid la entrega de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, considerados el mayor galardón de esta especialidad en España, donde el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) y el Hospital Quirón de A Coruña se alzaron con dos de los reconocimientos más importantes de la edición de 2023.
En la categoría de Investigación Clínica de la edición de 2023, el doctor Constantino Fernández Rivera, facultativo del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), fue distinguido con el accésit por su trabajo titulado Baja incidencia de rechazo agudo mediado por anticuerpos tras la desensibilización HLA en trasplantados renales. Este estudio profundiza en las estrategias para disminuir el rechazo inmunológico en pacientes que reciben un trasplante de riñón, consolidando la posición de vanguardia del hospital público coruñés en el ámbito de los trasplantes.
La enfermería coruñesa sacó músculo en la misma edición. Antonio López, profesional del Hospital Quirónsalud A Coruña, se alzó con el premio de Enfermería Nefrológica gracias a su investigación Comparativa de la seguridad del paciente en hemodiálisis: impacto del ámbito público versus privado. Este análisis aporta datos fundamentales sobre la seguridad asistencial de las personas sometidas a este tratamiento sustitutivo renal.
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
- A Coruña marcó la temperatura más alta de España a las 13.20 horas con 35,7 grados
- El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
- El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
- El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
- El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
- Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
- Las 4 mejores playas de A Coruña y alrededores: con bandera azul, arena fina y protegidas del viento para huir del 'nordés' este verano