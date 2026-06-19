El ITG, Naturgy y Flythings presentan en A Coruña una plataforma para transformar residuos en biocombustibles e hidrógeno

El Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) y las compañías Naturgy InnovaHub y Flythings Technologies presentaron este viernes en A Coruña una alianza con apoyo de la Xunta para desarrollar una plataforma energética que transforme residuos en productos de alto valor añadido. Lodos de depuradora, restos orgánicos y biomasas se convertirán en materiales como biocombustibles, hidrógeno y syngas. La unidad combinará distintas tecnologías con sistemas híbridas de almacenamiento con baterías y supercondensadores, además de usar herramientas como Internet de las cosas, gemelos digitales y aprendizaje automático.

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, participó en la presentación del proyecto, que, afirma la Xunta, es posible gracias al programa de unidades mixtas de investigación del Ejecutivo autonómico. La iniciativa está dotada con 2,46 millones de euros, de los que casi un millón proceden de una ayuda del Gobierno gallego cofinanciada con fondos europeos. La alianza trabajará hasta finales de 2028 en el desarrollo de la plataforma.