El jurado declara culpable de asesinato al autor confeso de Yoel Quispe y al amigo que le facilitó la navaja

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al hombre que confesó haber matado a Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña y ha añadido a un amigo del primero, que le facilitó la navaja, como cooperador necesario del crimen.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este viernes la lectura del veredicto del proceso que inicialmente se desarrolló contra tres hombres, identificados con las iniciales J.L.F.G., Y.G.J. y A.L.F., por la muerte del joven Yoel Quispe, de 22 años, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña.

El último fue absuelto la semana pasada por el magistrado presidente, al no encontrarse pruebas, y los otros dos han sido declarados culpables hoy, J.L.F.G. por unanimidad y Y.G.J. por mayoría de siete votos, tras una deliberación que se ha extendido desde el pasado lunes.

La Fiscalía inicialmente solo acusaba al primero de los procesados, si bien al término del proceso ha añadido al segundo como cooperador necesario.

El jurado ha señalado que considera que se trató de un asesinato, al sostener que el ataque sorpresivo hizo inevitable la defensa de Yoel Quispe -la agravante de alevosía-, y ha destacado la violencia de la puñalada mortal, que rompió dos costillas.

Asimismo, ha entendido que la ayuda del segundo procesado fue fundamental al facilitar la navaja con la que se cometió el crimen, que fue entregada fuera del foco de la pelea, a la que regresó el primer acusado para clavársela a la víctima.

La Fiscalía solicita 20 años de prisión para cada uno, mientras que una de las acusaciones particulares, de la madre de la víctima, reclama 25.

El jurado popular ha descartado también la existencia de atenuantes, al no ver acreditada la alteración de las capacidades de ambos procesados por consumo de alcohol o drogas, si bien no ha entrado a valorar la posibilidad de que existiesen dilaciones indebidas, al tratarse de una cuestión técnica que excede sus funciones.

El asesino confeso dijo que quiso asustar a Quispe

En el juicio, el primer procesado, J.L.F.G., relató que aquella noche, cuando volvía a casa junto a los otros dos procesados, vio que agredían a Quispe: "Fui yo a defenderlo. Me pegó a mí, un puñetazo en la cara, me arrebaté un poco y fui a pedirle la navaja a Y. (otro acusado)", dijo.

"La abrí para asustarlo, pero empezó a pegarme, me puse nervioso y se la clavé. Después me fui", continuó en su declaración.

Según su versión, cuando se marchó del lugar "Yoel seguía de pie, pegándose con la gente" porque "quería movida con todo el mundo", por lo que se fue sin pensar que las heridas fuesen mortales: "No pensaba que lo había matado", prosiguió.

"Lo quería asustar para que se fuera. Yo no lo quería matar ni nada", añadió, si bien reconoció que aquel día pudo decir: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso", aunque no lo recuerda, pues ha mantenido que había consumido drogas y alcohol.

El segundo de los acusados, Y.G.J., dijo que él no portaba la navaja, sino que fue el primer procesado el que la llevaba y él simplemente la cogió cuando, durante la pelea, le dio sus cosas.

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Luego se la devolvió "por miedo" y no volvió a saber nada de ella, pues aseveró que fue J.L.F.G. quien la tiró a un contenedor, aunque este había dicho que fue alguno de los otros dos procesados, sin precisar cuál.