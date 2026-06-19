La clave de la longevidad: el ejercicio físico. "Los beneficios son muchos, pero no cala en la sociedad"

"No somos conscientes del impacto del ejercicio en nuestras vidas", denuncia la catedrática de Fisiología e investigadora, María Carmen Gómez Cabrera. La profesional, junto con su compañera Consuelo Borrás, también catedrática de Fisiología en la Universidad de Valencia, serán las protagonistas de la nueva edición de los Diálogos sobre longevidad y envejecimiento de Afundación. La sesión de este año, titulada El ejercicio como medicina: movimiento, salud y longevidad, se celebrará el lunes 22 de junio a las 19.00 horas en la Sede Afundación de A Coruña. En la jornada, moderada por el doctor e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, Manuel Collado, las profesionales charlarán sobre la relación entre la actividad física y la longevidad saludable y responderán a cuestiones cotidianas que preocupan a jóvenes y personas mayores por igual, como el efecto del ejercicio físico en el sueño o el estado de ánimo. "Se partirá de aspectos científicos básicos cara a ideas, recomendaciones y soluciones en el ámbito práctico", explica Cabrera.

Los Diálogos sobre longevidad y envejecimiento consisten en un ciclo divulgativo y científico en el que voces autorizadas abordan de manera accesible y amena aspectos científicos sobre el proceso de envejecer. Además, en las jornadas también se tratan factores sociales y cotidianos que influyen en nuestro envejecimiento, sobre los que podemos incidir para mejorar nuestra longevidad. En esta nueva edición, la temática principal gira en torno al ejercicio físico como herramienta para promover un envejecimiento más saludable y ralentizar procesos de deterioro asociados a la edad. "Los beneficios del ejercicio tienen un impacto sistémico, metabólico y óseo muy relevante", destaca la investigadora, "existen ensayos que reconocen las ventajas saludables de fármacos y suplementos o de no fumar, pero ambos están lejos de los beneficios que supone el ejercicio físico".

"Ser inactivo es peor que ser fumador"

Según Cabrera, la situación social con el ejercicio está polarizada, ya que "hay gente que sabe mucho y otra que es totalmente reacia". Además de estar especializada en metabolismo y fisiología del ejercicio, la profesional también estudia el impacto de la actividad física sobre la salud y la longevidad, y ha colaborado en proyectos internacionales. La investigadora denuncia el desconocimiento que existe en torno al ejercicio como la importancia de las intensidades, los límites, los beneficios... "Hay trabajos que dicen que no está mal visto ser inactivo. Los beneficios son muchos, pero el ejercicio físico no cala en la sociedad", destaca Cabrera. A pesar de ello, la catedrática puntualiza datos que se desconocen como el hecho de que los índices de inactividad en países desarrollados sean muy elevados. "También existe un trabajo del 2018 que dice que ser inactivo es peor que ser fumador", comenta Cabrera.

El principal objetivo de las jornadas es "popularizar el ejercicio físico y que la gente se adhiera a talleres que lo promuevan", explica la investigadora, "mi recomendación es buscar algo que te guste y que te llene, ya que hay mucha variedad de actividades". Cabrera también resalta la importancia de elegir, si es posible, un ejercicio grupal, puesto que "la adherencia al grupo hace que vayas", y supervisado para "evitar posibles efectos secundarios". Sin embargo, la profesional hace hincapié en no temer los efectos negativos, ya que recomendaciones como la que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) de realizar actividad física como mínimo 150 minutos a la semana es muy segura. "En toda patología crónica siempre mandan primero moverse", destaca Cabrera. Para la investigadora, la solución es también educativa: "los pediatras dicen que los gustos se educan, por eso es mejor comenzar con el deporte desde pequeños para que acabe gustando".