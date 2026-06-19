Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desvíos por la maniobra de aproximaciónA licitación la estación de autobusesExposición de Paolo RoversiGarantizan la antigua cárcelLa Juve, a por YeremayEl casco de Marc Márquez de EstrellaIgualada - Liceo
instagramlinkedin

La Lonja de A Coruña recibe 29 barcos que desembarcan 92 toneladas de sardina para San Juan

Los ejemplares son de tamaño pequeño y su valor en lonja va de 1,25 a 2,7 euros el kilo

Llegada de 92 toneladas de sardinas a la lonja de A Coruña: con precios de entre 1,25 a 2,7 euros el kilo

Llegada de 92 toneladas de sardinas a la lonja de A Coruña: con precios de entre 1,25 a 2,7 euros el kilo

Ver galería

Llegada de 92 toneladas de sardinas a la lonja de A Coruña: con precios de entre 1,25 a 2,7 euros el kilo / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La proximidad de la noche de San Juan, que se celebrará el próximo martes, anima la llegada de la sardina al puerto de A Coruña, en el que en las últimas horas se desembarcaron 92 toneladas de esta especie que llegaron a bordo de 29 barcos. Según datos de la Lonja, los ejemplares son de tamaño pequeño y alcanzaron una cotización en primera venta que va desde los 1,25 a los 2,7 euros el kilo.

Las sardinas llegaron ya a los mercados y pescaderías de la ciudad, en las que son ya muchas las personas que deciden adquirirlas con unos días de antelación a la fiesta y congelarlas para evitar los precios de última hora o quedarse sin el preciado pescado.

Para Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja de A Coruña, la cantidad desembarcada es "normal" y anuncia que en los próximos días aún se espera la llegada de más barcos. "Seguramente el martes haya un poco más todavía", señala.

También apunta Corrás que la sardina está siendo pescada en los caladeros tradicionales gallegos y considera que "este año parece que viene un poco mejor que otros". En cuanto al tamaño, advierte de que "es normal en esta época que sea un poco más pequeña porque es en julio cuando alcanza un mayor tamaño", pero prevé que "va a estar bastante rica y apetitosa".

Noticias relacionadas y más

El presidente de la Lonja anima además a los consumidores a decantarse por la sardina en lugar de por otros platos que han aumentado su presencia en la fiesta de San Juan en los últimos años, como el churrasco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
  2. A Coruña marcó la temperatura más alta de España a las 13.20 horas con 35,7 grados
  3. El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
  4. El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
  5. El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
  6. El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
  7. Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
  8. Las 4 mejores playas de A Coruña y alrededores: con bandera azul, arena fina y protegidas del viento para huir del 'nordés' este verano

La Lonja de A Coruña recibe 29 barcos que desembarcan 92 toneladas de sardina para San Juan

La Lonja de A Coruña recibe 29 barcos que desembarcan 92 toneladas de sardina para San Juan

O bar máis 'folkie' da Coruña enfila os 30 anos no Orzán: "Só quedamos nós"

Herido leve un octogenario tras ser atropellado por un taxi en Os Mallos

Herido leve un octogenario tras ser atropellado por un taxi en Os Mallos

Kike Suárez, cantante de Vera Fauna antes de su actuación en A Coruña: "Siempre hay un componente de 'no hay huevos' en nuestra música"

Una empresa gestionará la nueva estación de buses de A Coruña tras la falta de acuerdo de Xunta y Concello

A Coruña cuestiona el proyecto hidroeléctrico de Meirama: teme que reduzca el agua para abastecer a la comarca y cause inundaciones río abajo

A Coruña cuestiona el proyecto hidroeléctrico de Meirama: teme que reduzca el agua para abastecer a la comarca y cause inundaciones río abajo

¿Quién es Paolo Roversi? El fotógrafo de Dior llega este fin de semana a la Fundación de Marta Ortega en A Coruña

¿Quién es Paolo Roversi? El fotógrafo de Dior llega este fin de semana a la Fundación de Marta Ortega en A Coruña

Sardinas, hogueras y las 'meigas': así son las camisetas y sudaderas especiales de Zara por San Juan

Sardinas, hogueras y las 'meigas': así son las camisetas y sudaderas especiales de Zara por San Juan
Tracking Pixel Contents