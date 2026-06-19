La Lonja de A Coruña recibe 29 barcos que desembarcan 92 toneladas de sardina para San Juan

La proximidad de la noche de San Juan, que se celebrará el próximo martes, anima la llegada de la sardina al puerto de A Coruña, en el que en las últimas horas se desembarcaron 92 toneladas de esta especie que llegaron a bordo de 29 barcos. Según datos de la Lonja, los ejemplares son de tamaño pequeño y alcanzaron una cotización en primera venta que va desde los 1,25 a los 2,7 euros el kilo.

Las sardinas llegaron ya a los mercados y pescaderías de la ciudad, en las que son ya muchas las personas que deciden adquirirlas con unos días de antelación a la fiesta y congelarlas para evitar los precios de última hora o quedarse sin el preciado pescado.

Para Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja de A Coruña, la cantidad desembarcada es "normal" y anuncia que en los próximos días aún se espera la llegada de más barcos. "Seguramente el martes haya un poco más todavía", señala.

También apunta Corrás que la sardina está siendo pescada en los caladeros tradicionales gallegos y considera que "este año parece que viene un poco mejor que otros". En cuanto al tamaño, advierte de que "es normal en esta época que sea un poco más pequeña porque es en julio cuando alcanza un mayor tamaño", pero prevé que "va a estar bastante rica y apetitosa".

El presidente de la Lonja anima además a los consumidores a decantarse por la sardina en lugar de por otros platos que han aumentado su presencia en la fiesta de San Juan en los últimos años, como el churrasco.