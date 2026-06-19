Empieza el universo musical de 'Noites do Porto' en A Coruña con las artes plásticas como compañeras inseparables

"Es un maratón por toda la ciudad para dar una opción más a los coruñeses", explica el director y promotor de Noites do Porto, Héctor César. El evento, organizado por MASGALICIA y apoyado por el Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia, regresa en su sexta edición con actuaciones musicales en diferentes puntos de A Coruña desde el 22 de junio hasta el 5 de julio y con entradas disponibles en Noitesdoporto.com. Este año, el pistoletazo de salida lo ha dado este 19 de junio Noites coa Arteque celebra su tercera edición en alianza con el evento después de comenzar su andadura en 2024. "Una de las evoluciones que quería dar Noites do Porto era ampliar un poco la red con otras artes diferentes a las de la música, pero siempre muy vinculadas", comenta el organizador, ya que en 2023 también había surgido Noites de Cine. Según César, Noites coa Arte, que se podrá visitar hasta el 5 de julio en el Bar B, es una muestra que "recoge los artistas más importantes de la escena plástica local".

La iniciativa cuenta en esta edición con once piezas originales de once artistas distintos que reinterpretan, cada uno desde su punto de vista, el cartel de las jornadas musicales. "Cuando me contactaron me hizo mucha ilusión poder formar parte del proyecto, sobre todo con el honor de poder hacer una obra sobre Curtis Harding, del que me declaro fan absoluto", confiesa uno de los autores, Manuel Suárez. Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Goivanna Lopalco (Pelo Di Cane), Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st., Taccone y Guillermo Arias (Hangtheguille) son los responsables de la muestra, que se presentó sobre el mediodía en la "nueva Barbería" y se podrá visitar de manera gratuita. "Cada año elegimos un espacio y esta edición escogimos la nueva Barbería que contará con la exposición hasta el final del festival", declara César.

"Intentamos que forme parte inseparable de Noites do Porto"

"Con la iniciativa plástica, intentamos crear una especie de colección para los próximos años con su propia exposición, su propio libro y que forme parte inseparable de Noites do Porto", explica el director del evento musical. A la inauguración asistieron, además de los artistas y el organizador, el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez. Una vez más, Noites do Porto se sumerge durante quince días en A Coruña a través de actuaciones musicales repartidas en diez localizaciones distintas que van desde el muelle de Batería hasta bares y clubes de referencia en la ciudad. La primera cita musical es la de Noites de Flamenco e Jazz el lunes 22 de junio en el histórico Jazz Filloa con Lela Soto (entradas ya agotadas). Uno de los días más especiales del festival será el martes 23 de junio, el día de San Juan, en el que los coruñeses podrán acercarse al muelle de Batería para escuchar a Caamaño&Ameixeiras y a Xoel López, que presentará su 17º disco titulado Oniria Popular; una jornada que comienza a las 21.00 horas y contará con unas sardinadas y churrascadas tradicionales.

En el puerto también actuarán Barry B y Vera Fauna el viernes 26 de junio y los galardonados con premios Grammy COTI y Monsieur Periné el 1 de julio. Paralelamente, los clubes de referencia de A Coruña también contarán con actuaciones musicales del festival. En INN Club estarán los británicos The Horrors el sábado 27 de junio (su única fecha en Galicia) y Curtis Harding el martes 30 (con entradas ya agotadas). En Garufa Club se podrá escuchar a la ganadora del Goya La Tania junto con el gallego Gitano de Palo el jueves 25 de junio y Nadadora y Sudden Ray of Hope el 3 de julio. También en la sala Mardi Gras actuarán ELLis·D y Apolo18 el domingo 28 de junio, mientras que el Teatro Colón recibirá a María José Llergo el 2 de julio. Las jornadas terminarán el domingo 5 de julio con Myele Manzanza en el Jazz Filloa.

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Esta edición, además de seguir aspotando por Noites coa Arte, también contará con la cápsula Noites nos Bares con sesiones temáticas de selectores como Rhys Webb o Levanna and Schaeffer McLean en locales como Rosmón Burger, Os Tigres Rabiosos, Bristol Bar, Ummagumma, Calvario Vintage y Don Giorgio. En definitiva, las jornadas de Noites do Porto buscan en su sexta edición repartir la música y el arte por todos los rincones de la ciudad para atraer a todos los coruñeses que busquen eclecticismo, exclusividad e inmersión total en la vida cultural de A Coruña.