Las obras de Alfonso Molina obligarán a desviar el tráfico de salida hacia A Zapateira durante la próxima semana

El Ministerio de Transportes sigue trabajando en las obras de remodelación de la principal arteria de A Coruña, la avenida Alfonso Molina. Esta próxima semana se llevará a cabo el entronque de una tubería principal, previa ejecución de la correspondiente prueba de presión.

Por este motivo, a partir del lunes 22 de junio a las 10.00 horas y hasta el viernes 26 a las 13.00 horas se implantará un desvío provisional en el ramal de salida hacia A Zapateira y la calle Ginebra. Tal y como detalla el Ministerio en una nota de prensa, en una primera fase se desviará por la actual isleta, con descenso del límite de velocidad hasta los 20 km/h en el punto de desvío.

En una segunda fase el tráfico será desviado por un nuevo vial con pavimento de hormigón, con establecimiento de una señal de ceda el paso para los vehículos que tengan por destino la calle Ginebra. También indicarán esta afectación en el panel de señalización variable que se sitúa antes del ramal de salida.

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Afectaciones al tráfico del corte de salida hacia A Zapateira / LOC

Las obras de Alfonso Molina se adjudicaron por un importe de 18,3 millones de euros, aunque avanzan con un importante retraso. Recientemente, también se ha licitado la integración ambiental de la avenida.