En obras una de las 'casas joya' de la plaza de Lugo de A Coruña

Una de las casas especialmente singulares de la plaza de Lugo de A Coruña ya está cubierta de andamios para trabajar en su reforma. En diciembre de 2024 el Concello concedió la licencia de obras para acometer mejoras en uno de los inmueblos proyectados por Juan de Ciórraga y promovidos por Manuel Reboredo en la plaza, inscrito en el decorativismo modernista.

Concretamente, estas actuaciones se centrarán en el inmueble número 10, que alberga en su bajo la tienda de Carolina Herrera, y que precisa una reforma de su fachada, cubierta e instalación de un ascensor.

Obras en el número 10 de la plaza de Lugo / Carlos Pardellas

Al ser un inmueble considerado de especial interés, el Ayuntamiento ha resuelto descontar el 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Este descuento, no obstante, debía pasar antes por la comisión de Facenda y recibir el visto bueno del pleno municipal. Se trata de una bonificación que la administración concede a edificios con circunstancias culturales e histórico-artísticas relevantes.

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No es la primera de este conjunto de viviendas que es objeto de trabajos. En 2011, la conocida popularmente como Casa de los Cisnes, debido a los animales que decoran su alicatado, ya recibió su pertinente lavado de cara, mientras que el tercero del conjunto permanece cubierto con una lona.