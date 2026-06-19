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Renfe modificará los horarios de diez servicios tras la reapertura de la estación de A Coruña

El día 11 de julio comenzará la tercera fase de las obras que se están realizando actualmente

Estudiantes llegando y saliendo en la estación de tren.

Estudiantes llegando y saliendo en la estación de tren. / Iago López

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Alberto Rivera

A Coruña

Las obras de la Estación de Tren de A Coruña siguen provocando dolores de cabeza a los usuarios de los servicios ferroviarios con origen o llegada en la ciudad. Tras la primera fase que está en marcha desde el día 5, y que afecta a los regionales de la línea entre A Coruña y Vigo Guixar y a los Media Distancia con Ferrol y Lugo, a partir del viernes 26 llegará el cierre total de la estación hasta el 10 de julio. Durante esos 15 días los usuarios tendrán que desplazarse en autobús a (o desde) Santiago de Compostela y Betanzos para llegar a su destino o continuar con sus caminos.

Ahora Renfe anuncia una tercera fase de las obras a partir del 11 de julio, tras la reapertura de la estación, que implicará la modificación de los tiempos de salida tanto de servicios Avant entre Ourense y A Coruña, como Medias Distancia entre Vigo Urzaiz y A Coruña y un AVE Madrid-A Coruña.

Dos son los servicios procedentes de Ourense que modifican su salida. El Avant de las 6.40 horas saldrá 10 minutos antes (a las 6.30 horas) y el de las 7.45 horas cinco minutos después (a las 7.50 horas). En sentido inverso, entre A Coruña y Ourense, habrá tres cambios. El de las 6.00 horas saldrá 10 minutos antes (5.50 horas), el de las 11.25 horas es el que sufre el mayor cambio, puesto que se adelanta 1 hora y 25 minutos hasta las 10.00 horas. El de las 15.10 horas se adelanta dos minutos a las 15.08 horas.

Entre Vigo y A Coruña

En cuanto a los itinerarios entre las dos ciudades más grandes de Galicia, cuatro son los que modifican sus salidas entre Vigo Urzaiz y A Coruña. El MD 9112 que sale a las 10.35 horas lo hará cinco minutos más tarde (a las 10.40 horas), el de las 13.40 horas saldrá a las 13.45 horas, el de las 14.40 horas adelanta cinco minutos (14.35 horas desde el día 11) y el que actualmente llega a A Coruña a las 19.44 llegará ocho minutos más tarde, aunque este no tendrá cambios en su salida.

De Larga Distancia solo hay un servicio que se verá modificado, el AVE Madrid-A Coruña que actualmente llega a las 18.17 horas, llegará cuatro minutos más tarde, a las 18.21 horas.

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Renfe avisa que estos cambios también obligarán a hacer modificaciones en las paradas intermedias, por lo que piden a los usuarios que consulten los horarios antes de comprar los billetes.

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