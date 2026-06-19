Este será el itinerario de las nueve lanzaderas de buses de A Coruña en la noche de San Juan

El Concello de A Coruña ha hecho público cuál será el dispositivo especial para una de las noches más esperadas del año en la ciudad. Como es habitual, la movilidad es una de las patatas calientes de cara a esta noche tan especial.

Todos los autobuses funcionarán con normalidad hasta las 23.00 horas, y a partir de ahí, hasta las 02.30 horas de la madrugada del día 23 al 24, las líneas 1 (hasta O Castrillón), 1A (hasta A Pasaxe), 3 y 3A (entre Adormideras y San Pedro de Visma), 6 (hasta Meicende), 7 (hasta Ventorrillo), 11 (hasta Agrela), 21 (hasta Novo Mesoiro) y 24 (hasta A Zapateira) tendrán frecuencias de 10 desde la Plaza de Pontevedra. Aunque no todas estas líneas pasan habitualmente por la plaza de Pontevedra, el Concello incide en que se mantendrán los números de las líneas y sus denominaciones para facilitar su identificación.

A partir de ese horario entrará a funcionar el bus Búho entre las 03.00 y las 06.30 horas con una frecuencia de 30 minutos. Ya a las 07.00 horas el servicio pasará a ser el de un día festivo.

Itinerarios para San Juan

La Compañía de Tranvías ha anunciado qué itinerario recorrerán en esa noche esas nueve lanzaderas distintas, en las que algunas modificarán su recorrido habitual para dar un servicio más completo a los usuarios. Estos serán sus recorridos:

Línea 1

Salida de plaza de Pontevedra, incorporándose en plaza de Ourense a su itinerario habitual. Circulará por la avenida de Oza en lugar de hacerlo por la del Ejército. De esta forma se prestará servicio a Gaiteira, Os Castros y Castrillón, bajando por la avenida de Monelos.

Línea 1A

Salida de plaza de Pontevedra, incorporándose en plaza de Ourense a su itinerario habitual. Atenderá a la zona de Salvador de Madariaga, Pajaritas, Matogrande, Barrio das Flores, Eirís, Pedralonga y A Pasaxe, si bien a este último se llegará si hay usuarios que lo demanden, en caso contrario dará la vuelta para retornar a la plaza de Pontevedra.

Línea 3

Prestará servicio desde plaza de Pontevedra a Os Rosales siguiendo su itinerario habitual en dicho tramo, pasando por Ciudad Escolar, Labañou, Os Rosales y San Pedro de Visma.

Línea (3A) Circular Ciudad Vieja – Monte Alto

De plaza de Pontevedra a Monte Alto, por el siguiente itinerario: plaza de Pontevedra, Obelisco, Puerta Real, Parrote, Maestranza, Orillamar, Durmideiras, ronda de Montealto, mercado de Hércules, avenida de Hércules, calle de la Torre, plaza de España, Hípica, Abente y Lago, Obelisco y plaza de Pontevedra.

Línea 6

De plaza de Pontevedra a Meicende, prestando servicio a las zonas de Paseo das Pontes - Santa Margarida, parte alta de la Sagrada Familia, Agra do Orzán y Ventorrillo, en su parte más cercana a la avenida de Finisterre, continuando por la Moura hasta Meicende.

Línea 7

De plaza de Pontevedra al Ventorrillo atendiendo a Peruleiro, ronda de Outeiro, Agra do Orzán y todo el entorno de Vila de Negreira.

Línea 11

De plaza de Pontevedra a Os Mallos. Prestará servicio a Pla y Cancela, entorno de ronda de Nelle (zona Os Mallos), Os Mallos, Vioño y parte baja de la Sagrada Familia.

Línea 21

De plaza de Pontevedra a Novo Mesoiro, prestando servicio al entorno de Cuatro Caminos - El Corte Inglés, segunda fase de Elviña, Pablo Picasso, Birloque, Martinete, Mesoiro y Novo Mesoiro.

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Línea 24

De plaza de Pontevedra a A Zapateira, hará el itinerario habitual de la línea 24. La primera salida será a las 00:30 horas manteniendo una salida cada 30 minutos hasta las 02:30 horas.