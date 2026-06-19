Treinta años de solidaridad sanitaria: A Coruña y Senegal fortalecen lazos a través de proyectos de cooperación

Desde hace treinta años "hay un trozo de A Coruña en África". El próximo 4 de julio, un grupo de jóvenes de A Coruña volverá a hacer las maletas con destino a Senegal. No viajarán por turismo ni por estudios convencionales. Lo harán para participar en un proyecto de cooperación internacional que busca formar profesionales de la salud, pero también personas más conscientes, solidarias y comprometidas con otras realidades.

La iniciativa forma parte de la Escuela Coruña en Senegal, una entidad que lleva décadas construyendo un vínculo único entre la ciudad herculina y el país africano. Este verano celebrará una nueva edición de su programa de formación de jóvenes cooperantes, una experiencia en la que participarán estudiantes de Medicina y Enfermería que durante dos semanas desarrollarán actividades sanitarias y educativas junto a la población local.

Detrás de este proyecto se encuentra Guillermo Fernández-Obanza, que lleva más de tres décadas implicado en la cooperación con Senegal. Su relación con el país comenzó de forma casi casual en las calles de A Coruña. Él y su compañera Cris participaban entonces en movimientos ecologistas que estudiaban las consecuencias de la pesca industrial en las costas africanas cuando se encontraron con un grupo de vendedores ambulantes senegaleses durante una redada policial.

Treinta años después, el viaje continúa

Aquella conversación cambió el rumbo de sus vidas. Descubrieron que muchos de aquellos hombres eran pescadores que habían abandonado Senegal después de perder su medio de vida debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. "Habíamos trabajado sobre ese problema y de repente nos encontramos delante de las personas que estaban sufriendo sus consecuencias", recuerda Fernández-Obanza.

A partir de ese momento comenzaron a ayudarlos con trámites administrativos, clases de español y formación profesional una labor que hoy continúa en Ecodesarrollo Gaia. La escuela, ubicada en el barrio de la Sagrada Familia, ofrece enseñanza de español, asesoramiento para realizar gestiones administrativas y un espacio de encuentro e integración que se ha convertido en un punto de referencia para muchos senegaleses y otros extranjeros residentes en la ciudad.

Lo que empezó como un apoyo puntual acabó convirtiéndose en un compromiso permanente. "No hemos parado ni un solo día desde entonces", afirma. Diez años después de ese primer contacto nació la Escuela Coruña, inspirada en las escuelas que los emigrantes gallegos financiaron en América para mejorar las oportunidades educativas en sus lugares de origen. La idea era sencilla: reproducir aquel modelo, pero a la inversa. Crear en Senegal un espacio educativo y social que sirviese para fortalecer los lazos entre ambos territorios.

Hoy ese proyecto cuenta con una escuela en Joal, una localidad de Dakar, Senegal que se ha convertido en un símbolo de esa conexión. "Siempre decimos que ya hay un trozo de A Coruña en África y es la Escuela Coruña. Porque es así, allí están conectados con la ciudad más de lo que parece", explica Fernández-Obanza.

La expedición solidaria y sanitaria

La expedición que partirá en julio forma parte de ese trabajo constante. Durante quince días, los estudiantes participarán en charlas de educación sanitaria, reuniones con asociaciones juveniles, actividades con colectivos locales y visitas domiciliarias acompañados por profesionales médicos. Muchas de las acciones estarán centradas en cuestiones detectadas previamente por el programa Coruña Cura, una iniciativa que desplaza cada año a personal sanitario gallego para atender a miles de personas en Senegal.

Clase de español en Ecodesarrollo Gaia con Guillermo Fernández-Obanza / Carlos Pardellas

Sin embargo, Fernández-Obanza insiste en que el objetivo principal va mucho más allá de la formación académica. "Nos interesa que aprendan medicina y enfermería, pero también que aprendan solidaridad, igualdad, antirracismo y convivencia", señala.

Ahora, ya jubilado, Fernández-Obanza continúa dedicando gran parte de su tiempo a una iniciativa que considera un auténtico proyecto de vida. Su motivación sigue siendo la misma que cuando comenzó hace tres décadas: "Intentar contribuir, aunque sea de forma modesta, a construir un mundo mejor".

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"Siempre pienso en los niños que vienen detrás", explica. "No podremos solucionar todos los problemas, pero tenemos la obligación de intentarlo". Con esa filosofía viajará una nueva generación de cooperantes coruñeses este verano. Un grupo de jóvenes que cruzará miles de kilómetros para compartir conocimientos, descubrir otra cultura y reforzar un puente de solidaridad que une A Coruña y Senegal desde hace más de treinta años.