Vecinos de Os Rosales, en A Coruña, rechazan traspasar al barrio edificabilidad de As Percebeiras
El Gobierno local niega que esa propuesta vaya a llevarse a cabo, pero la entidad vecinal adoptará medidas de presión para impedir que se materialice
Una asamblea realizada en los locales parroquiales del barrio y convocada por la asociación de vecinos de Os Rosales expresó la negativa de los participantes a que el Concello trasvase a esta zona de la ciudad parte de la edificabilidad existente en el vecino polígono residencial de As Percebeiras. Esa iniciativa aparece como una propuesta realizada por el estudio de arquitectos al que el Concello encargó una ordenación alternativa para ese proyecto, pero el Gobierno local ya manifestó durante el pleno de la semana pasada que esa operación no se llevará a cabo.
El presidente del colectivo vecinal informó a los asistentes sobre la propuesta que contiene el trabajo solicitado por el Concello, que plantea la ubicación de edificios en zonas verdes y dotacionales del barrio para reducir el número de viviendas autorizadas en As Percebeiras. Tras esa exposición, se sucedieron intervenciones de residentes en Os Rosales que manifestaron su negativa a que se construya en esas parcelas y que defendieron la realización de movilizaciones.
La asociación de vecinos anunció posteriormente que recogerá firmas en el barrio para expresar la oposición a esa propuesta y que serán enviadas al Concello, aunque también sopesa reunirse con los grupos políticos municipales, participar en el escaño ciudadano del pleno e incluso convocar manifestaciones.
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