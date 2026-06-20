BBVA Futuro impulsa cuatro proyectos solidarios gallegos

La octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro tendrá una especial incidencia en Galicia, la comunidad autónoma con mayor dotación en esta edición, un peso que también se reflejó en la elección de Ourense como sede de la gala nacional de entrega de reconocimientos, celebrada esta semana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La decisión estuvo ligada al protagonismo de proyectos de recuperación rural y ambiental en una provincia marcada por el impacto de los incendios forestales.

De los 208.000 euros que BBVA Asset Management destinará a cuatro proyectos gallegos, Fundación ENKI ha sido reconocida con uno de los grandes premios. La entidad recibirá 72.000 euros para desarrollar en A Coruña el proyecto «Espacio ENKI: inclusión en movimiento», una iniciativa destinada a garantizar el acceso real al deporte a personas con discapacidad.

El proyecto beneficiará directamente a 1.096 personas con discapacidad física, intelectual, mental o sensorial. La propuesta contempla el acondicionamiento de un espacio de referencia para la práctica deportiva inclusiva, así como la creación de un banco nacional de préstamo gratuito de vehículos deportivos adaptados. Además, incorporará apoyo técnico especializado para facilitar la participación deportiva de las personas beneficiarias.

El proyecto de ENKI incluye también una línea vinculada a la inclusión laboral, centrada en el mantenimiento y reparación del material adaptado. Con esta iniciativa, la fundación busca reforzar la autonomía, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte.

Junto a la iniciativa de A Coruña, la convocatoria también ha premiado otros tres proyectos gallegos: en Vigo, ASDEGAL recibirá 32.000 euros por «Cambiando el sofá por un par de zapatos», dirigido a personas mayores en situación de soledad o sedentarismo, y AFAGA otros 32.000 euros por «Vida 6.0, escribiendo mi historia», centrado en el bienestar emocional de personas con demencia leve o moderada. En Ourense, la Asociación AMICOS recibirá 72.000 euros por «Monte Vivo», un proyecto de restauración y conservación del Monte de la Caridad, en Monterrei, afectado por los incendios de 2025.

Desde su creación en 2018, BBVA Futuro ha destinado 555.000 euros en donaciones a Galicia para iniciativas sociales y medioambientales. En esta edición, la convocatoria premiará 25 proyectos en todo el país, con una donación total de un millón de euros.