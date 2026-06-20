Los Bomberos de A Coruña acuden por humo a Feáns y encuentran una quema de pieles de oveja
La intervención se resolvió sin incidentes gracias a la colaboración del individuo
Varios vecinos de la zona de Feáns alertaron de la presencia de humo en las inmediaciones de la carretera del cementerio, en una zona arbolada, ante la posibilidad de que se estuviesen quemando unos restos de poda.
Tras recibir el aviso, se desplazó hasta el lugar en la mañana del sábado una dotación de bomberos con un vehículo forestal y cinco efectivos. De forma paralela, también se informó de la situación al 085, el servicio de emergencias forestales, así como a la Policía Nacional.
A su llegada, los bomberos localizaron a un hombre que estaba realizando una pequeña quema de pieles de oveja en una zona considerada de posible riesgo para la propagación de un incendio forestal. Los efectivos le comunicaron la prohibición de hacer fuego en esta época y procedieron a apagar el pequeño foco.
La intervención se resolvió sin problemas, ya que la persona colaboró en todo momento y no ofreció resistencia durante la intervención de los servicios de emergencia.
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