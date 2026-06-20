Los Bomberos de A Coruña refuerzan su formación ante el aumento de aperturas de puertas por emergencias sociales
Las intervenciones para abrir puertas se han multiplicado por ocho en una década, pasando de 39 a 306 anuales, reflejando problemas sociales
Los Bomberos de A Coruña han reforzado esta semana su formación en aperturas y cierres de emergencia con un curso en el que participaron 32 efectivos repartidos en cuatro ediciones. En las sesiones, el personal repasó técnicas y herramientas específicas para acceder a viviendas en situaciones urgentes, una intervención que ha ganado peso en los últimos años dentro del servicio.
El aumento de este tipo de actuaciones refleja una realidad que va más allá de la mera apertura de una puerta. Según las memorias del servicio, las intervenciones pasaron de 39 en 2015 a 306 en 2025, casi una al día. El Concello atribuye parte del incremento a que el 061 recurre ahora con más frecuencia a los bomberos, aunque desde el propio cuerpo se subraya que detrás hay también una problemática social creciente vinculada a la soledad y al debilitamiento de las redes vecinales.
Las salidas más habituales están relacionadas con personas mayores que se caen en sus casas y no pueden levantarse, pero también se producen avisos por vecinos que llevan días sin responder o por tentativas de suicidio. En muchos casos no hay familiares con llaves cerca, las puertas están reforzadas con cierres adicionales y el acceso se complica, lo que obliga a emplear técnicas de cerrajería, escaleras o incluso entradas por fachada.
La formación específica cobra así especial importancia en un contexto en el que estas emergencias se han convertido en un síntoma de aislamiento social. Los bomberos insisten en que no se trata de abrir puertas por incidencias domésticas ordinarias, sino de actuar cuando existe un riesgo para la vida o la seguridad de una persona.
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