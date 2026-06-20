El Concello de A Coruña ultima el desmontaje de la pasarela provisional sobre Alfonso Molina

El Concello de A Coruña completará este fin de semana las tareas de desmontaje de la pasarela provisional instalada sobre Alfonso Molina entre las estaciones, una estructura habilitada a comienzos de año para garantizar el tránsito peatonal mientras se ejecutaba la renovación integral de la pasarela original que conecta la calle Caballeros con la ronda de las Estaciones.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó este sábado de que la retirada del vano central de la pasarela provisional está prevista para la noche del domingo 21 al lunes 22 de junio. Debido a la complejidad de la actuación, será necesario cortar el tráfico en horario nocturno en este tramo de Alfonso Molina. No obstante, el Concello habilitará desvíos para permitir la salida y el acceso de nuevo a la avenida a través de los ramales próximos.

Estos trabajos se desarrollan en paralelo al avance de la rehabilitación de la pasarela original, que ya fue reabierta parcialmente a comienzos de junio. La estructura ha sido sometida durante el primer semestre del año a un amplio plan de mejoras en taller, con el objetivo de sanearla, reforzar su seguridad y mejorar la accesibilidad respecto a su configuración anterior.

El Gobierno local prevé intensificar ahora las tareas pendientes para habilitar la pasarela original en su totalidad durante las próximas semanas. La intervención cuenta con una inversión cercana al millón de euros.