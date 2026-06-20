El edil de Economía de A Coruña celebra el respaldo judicial al acuerdo con la concesionaria de Nostián y el PP critica un pacto sin "beneficio" para los coruñeses

El acuerdo entre el Concello de A Coruña y la concesionaria de Nostián sobre la devolución de las cantidades que la empresa cobró de más tiene aval jurídico definitivo. Durante años, la compañía, Albada, cobró de más en base a un pacto anulado por la Justicia, y el Ayuntamiento llegó a reclamarle una cifra superior a los 15 millones de euros. Finalmente se llegó a un acuerdo por más de 8 millones que, según el Gobierno local, evitó la posibilidad de un desenlace judicial en contra, y el PP llevó este nuevo pacto a los tribunales al considerar que es lesivo para los intereses de los coruñeses. Dos sentencias dieron la razón al Ejecutivo municipal, y la segunda, como publicó este diario, acaba de convertirse en firme después de que los populares rehusaran recurrir de nuevo. El edil de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, defendió este sábado que el Concello actuó "en defensa do interese público", aunque el PP insiste en entender que perdonó más de siete millones a la empresa "sin ningún beneficio para los coruñeses".

Lage, que también es portavoz municipal, señaló que la firmeza de la sentencia desecha la demanda del PP y ratifica la legalidad del acuerdo, que permitirá devolver a las arcas municipales más de ocho millones "que os gobernos desde o ano 2011 non reclamaron". Según Lage, "entre os anos 2011 e 2015, cando gobernaba o PP, non se deron os pasos precisos para recuperar os sobrecustos de Nostián. Foi o Goberno de [la alcaldesa] Inés Rey o que acadou un acordo refrendado polo xulgado para facilitar ao Concello o ingreso de máis de 8 millóns de euros". “O auto que declara a firmeza da sentenza é o terceiro aval xudicial á xestión municipal neste asunto. Malia os atrancos do PP, a cidade poderá finalmente recuperar os fondos pendentes e invertilos nos barrios”, indicó Lage.

Contra la negociación

Para los populares, la alcaldesa perdonó a la empresa de Nostián más de siete millones "que había cobrado de más" y su grupo municipal "logró un ahorro para los coruñeses de más de 80 millones de euros, al denunciar la improcedencia de todas las reclamaciones de la empresa, consentidas en su momento por el bipartito municipal PSOE y BNG". Las cuentas del PP suman 14,7 millones al desestimar el Juzgado "la revisión del canon en razón del IPC como permitió el bipartito", y otros 28 millones al desestimar el juzgado una demanda "por supuesto desequilibrio económico que no existió".

También cuentan 37 milllones "al dar la razón el Juzgado al Gobierno del PP de declarar lesivo el acuerdo del bipartito municipal de abril de 2011 de pagar a la empresa 3,7 millones anuales durante diez años" por el traslado de los rechazos.