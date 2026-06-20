El emblemático edificio de 'La Base' prepara su rehabilitación para devolverle la vida a la plaza San Andrés de A Coruña

Al edificio de la plaza San Andrés, en A Coruña, se le conoce por distintos nombres: Casa Cabanela o edificio La Base, situado en una plazuela también conocida con diversas denominaciones: plaza San Andrés, plaza del General Mola o plaza de La Base. Al inmueble, diseñado por Julio Galán y erigido en 1911, lo persigue una historia de idas y venidas, de comercios y períodos intermitentes de actividad. El estudio de arquitectura Estar, con base en Santiago de Compostela y ganador de múltiples premios —Clou Rouge 2024, COAG 2025 y MIT Norman B. Leventhal City Prize 2025—, se encargará de darle una segunda vida al emblemático edificio coruñés.

Stefano Ciurlo y Aurora Armental, fundadores de Estar, están al frente de este proyecto. "Nos dedicamos a arquitectura, paisajes, territorios y sitios patrimoniales", explica Ciurlo, quien añade que "hace unas semanas" les contactó un "potencial cliente británico que estaba buscando un arquitecto que le pudiera asistir en la rehabilitación de un edificio en A Coruña". La intención del cliente, Daniel Brownlee, es "hacer una rehabilitación integral del edificio, preservando su valor patrimonial".

“Este edificio posee un valor emocional increíble y nos sentimos verdaderamente honrados de que se nos haya confiado. La familia ha dado muchísimo al edificio y ha permitido que este aportara tanto a la ciudad; ahora nos toca a nosotros continuar su fantástico legado y escribir una nueva historia para esta hermosa y singular construcción”, declara Brownlee, quien está empezando una nueva etapa como promotor independiente.

Edificio La Base, en la plaza San Andrés de A Coruña. / Andrés Fraga

Propuesta abierta

La idea subyacente del proyecto es, según explica Ciurlo, que pueda servir de "impulsor para una activación y mejora de la actividad pública en la plaza", espacio con "un carácter patrimonial muy importante" pero que, por "circunstancias ajenas a la arquitectura" —cierre de locales o acumulación de basura—, "ha ido perdiendo un poco de vida". En consecuencia, un resultado deseado de la operación es "intentar que la rehabilitación del edificio promueva una mejora del espacio público y su utilización". "Son procesos complejos, pero queremos devolverle el edificio a la ciudad", declara Ciurlo.

El respeto al valor arquitectónico del edificio y la plaza es el pilar del plan, junto a la mejora de la eficiencia energética. "El respeto a la sostenibilidad es un punto clave de Brodee, la empresa promotora", indica Ciurlo. Sin embargo, la intención es que el proceso sea abierto. "Ver en qué manera el proyecto puede ayudar a mejorar el espacio público y fomentar que sea, más que un sitio identificado con los residuos, un espacio de estancia, de actividades, de vida pública y cultural", expresa el arquitecto.

Este carácter polivalente permitirá "buscar un usuario para el cual el espacio que el edificio proporciona sea adecuado para su uso". Ciurlo la define como una rehabilitación con "versatilidad", que "permite diferentes usos en el futuro". A pesar de la flexibilidad, el edificio se sitúa en una "zona de protección, con un plan especial", por lo que "hay una serie de pautas a nivel normativo que la rehabilitación tiene que seguir".

El programa, ya en marcha, se encuentra en una fase inicial "de estudios previos", donde los arquitectos analizarán el edificio en su estado actual para comprobar "posibles patologías o deficiencias que pueda tener" y ver "cuáles son los desafíos" a los que se enfrentan. La idea es contactar "muy pronto" con los servicios municipales para que puedan participar en "el diálogo" para encontrar "la mejor manera de desarrollar el proyecto". Empezarán los trabajos de rehabilitación "en cuanto los permisos estén concedidos".

Más de un siglo de historia

El edificio de La Base empezó conociéndose con el nombre del ultramarinos que acogía, Casa Cabanela, desde que fue construido en 1911 por Julio Galán, reputado arquitecto coruñés detrás de míticas construcciones de la ciudad como el Palacio de Justicia, la Casa Rey en María Pita, o viviendas en la Marina, la calle del Orzán, la Real o la Compostela, Juana de Vega, Panaderas o la plaza de Lugo.

Pasó a ser conocido popularmente como La Base por la tienda de moda que se instaló en el inmueble a principios de la década de los 90, años en los que el inmueble fue objeto de una rehabilitación integral a cargo del arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto y la familia de La Base —intervención ampliamente reconocida por especialistas en patrimonio—.

En 2013 cerraría sus puertas, y desde entonces el espacio solo ha tenido inquilinos puntuales —el Espacio Mahou en los veranos de 2017, 2018 y 2019 y tiendas pop-up en períodos navideños, como el Mercado de las Luces—. Más de un siglo después de su construcción, el edificio se prepara para una nueva vida, con un papel potencial en la misión de renovar la plaza San Andrés.