Una familia de A Coruña necesita la ayuda de los bomberos para escapar de un incendio tras arder un contador
La rápida actuación de los vecinos evitó la propagación de las llamas en el edificio de la calle Ángel Senra
Un incendio en un contador general de un edificio de la calle Ángel Senra obligó a movilizar a los bomberos después de que inquilino del inmueble y personal del bar situado debajo alertarse a los bomberos de presencias de llamas en el portal.
Aunque no hubo que lamentar heridos, los servicios de emergencia tuvieron que ayudar a salir a una familia con menores desde uno de los pisos afectados por la presencia de humo en las zonas comunes.
Antes de la llegada de los servicios de emergencia, los propios vecinos descargaron un extintor de polvo sobre el contador, lo que permitió apagar el fuego inicial y evitar que las llamas se propagasen por el edificio.
A su llegada, los efectivos se encontraron con el portal y el cañón de las escaleras lleno de humo, aunque el contador ya no presentaba fuego como consecuencia de la actuación previa de los vecinos.
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